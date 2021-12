L'Inter potrebbe difendersi dagli attacchi che arriverebbero direttamente dall'Inghilterra sul fronte mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Newcastle avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Edin Dzeko. L'attaccante, giunto alla Pinetina in estate, potrebbe essere il colpo del fondo Pif. I nerazzurri hanno ingaggiato l'ex Manchester City a parametro zero e dovranno riconoscere un conguaglio da circa due milioni di euro alla Roma se dovessero arrivare tra le prime quattro alla fine del campionato. E' possibile che i dirigenti milanesi decidano di cederlo per mettere a segno un'altra plusvalenza visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023.

Bisognerà anche capire quale sarà la posizione di Simone Inzaghi, che ha voluto il calciatore come primo acquisto dopo l'addio di Romelu Lukaku.

Il Newcastle, però, a gennaio vorrebbe ostacolare la società presieduta da Giuseppe Marotta per quanto riguarda le prestazioni di Anthony Martial. Il centravanti non sarebbe più centrale nel progetto tecnico del Manchester United e vorrebbe cambiare aria già a gennaio per accasarsi in club che possa garantirgli un posto da titolare anche in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Martial ha una valutazione di circa ventiquattro milioni di euro e potrebbe lasciare i Red Devils anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che l'ex Monaco percepisce in questo momento.

Marotta vorrebbe convincere Alex Telles

Il terzino brasiliano potrebbe ritornare a Milano durante la sessione di mercato estiva. Lo United, dopo averlo acquistato dal Porto, non lo riterrebbe centrale e sarebbe disposto a cederlo se dovesse arrivare un'offerta allettante. L'Inter avrebbe in mente di mettere subito sul piatto un prestito con possibile diritto riscatto fissato per quindici milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le sue caratteristiche sarebbero perfette per i meccanismi tattici di Simone Inzaghi che, a fine stagione, potrebbe perdere Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora raggiunto l'accordo per il possibile rinnovo. Il calciatore chiederebbe almeno un triennale da circa cinque milioni di euro mentre i dirigenti milanesi non vorrebbero andare oltre un biennale da circa tre milioni di euro.

L'intenzione degli Zhang sarebbe quella di abbassare il monte ingaggi dopo l'emergenza economica causata dal Coronavirus.

Qualora non dovesse avvenire il rinnovo dell'ex Wolfsburg, l'Inter vorrebbe accelerare le operazioni per blindare Federico Dimarco, utilizzato anche come terzo centrale durante questa stagione.