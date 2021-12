Uno giocatori più prolifici all'interno della rosa dell'Inter è senza ombra di dubbio Lautaro Martinez. Le responsabilità per l'attaccante argentino sono notevolmente aumentate in questa stagione, dopo l'addio di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro. Il "Toro" ha rinnovato anche il proprio contratto, con ingaggio triplicato rispetto a quello precedente, a testimonianza della sua importanza all'interno della squadra nerazzurra. Un rinnovo che, però, rischia di non spegnere i rumors di mercato sul suo conto, dato che il giocatore piace sempre molto all'estero e negli ultimi giorni su di lui avrebbe messo gli occhi l'Arsenal.

L'Arsenal vuole Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato spesso al centro di rumors di mercato negli ultimi anni. Già due anni fa, prima dell'esplosione della Pandemia, l'attaccante dell'Inter era finito nel mirino del Barcellona, che sembrava pronto perfino a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro o, in alternativa, superare questa valutazione complessiva inserendo alcune contropartite tecniche nell'affare. Il Covid, però, ha cambiato tutto e alla fine il giocatore è rimasto a Milano. Anche la scorsa estate ci sono stati sondaggi dalla Spagna, in particolar modo da parte di Real Madrid e Atletico Madrid, ma i nerazzurri lo hanno blindato, soprattutto dopo la cessione di Lukaku e Hakimi.

In vista dei prossimi mesi, però, potrebbe accendersi un nuovo tormentone, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi l'Arsenal. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro è stata rimossa con il rinnovo di contratto firmato qualche settimana fa ma i Gunners sarebbero pronti a fare un tentativo importante per cercare di portare a Londra l'attaccante argentino.

Il classe 1997, d'altronde, fa gola visto che anche quest'anno sta segnando con una discreta continuità, avendo messo a segno undici reti in sedici partite di campionato, con due assist all'attivo, anche se in Europa deve migliorare essendo rimasto a secco nella fase a gironi di Champions League.

La proposta dei Gunners

Come detto, l'Arsenal sembra pronto ad un tentativo importante per cercare di convincere l'Inter a privarsi di Lautaro Martinez, soprattutto in caso di ritorno in Champions League, che manca ormai da diversi anni al club londinese.

I Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto un conguaglio economico tra i 60 e i 70 milioni di euro più il cartellino di Pierre Aubameyang, che avrebbe rotto definitivamente con l'ambiente. Nei giorni scorsi, infatti, gli è stata tolta la fascia di capitano e la cessione sembra scontata. La società nerazzurra potrebbe tentennare, visto che vorrebbe incassare almeno 90-100 milioni cash qualora dovesse privarsi del "Toro", in modo da avere la forza economica per andare sul suo potenziale sostituto, Dusan Vlahovic, e rinforzare gli altri reparti.