L'Inter avrebbe già cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione, a gennaio. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Simone Inzaghi. Non sono escluse sorprese, soprattutto per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto. Fra questi c'è Ivan Perisic, che tanto bene sta facendo in questa prima parte dell'annata e proprio per questo Marotta potrebbe approfittarne per non perderlo a zero a fine stagione.

Anche il Milan ha cominciato a muoversi sul mercato in cerca di un rinforzo in difesa dopo il brutto infortunio subito da Kjaer e per questo avrebbe avviato i contatti con il Torino per Gleison Bremer.

Perisic potrebbe lasciare l'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato ha fatto molto bene fino ad ora ma ha il contratto in scadenza a giugno e i nerazzurri potrebbero approfittare di queste prestazioni per non perderlo a parametro zero al termine di questa stagione. Ovviamente, il club meneghino prenderebbe in considerazione solo proposte che si aggirino tra i 10 e i 12 milioni di euro per lasciarlo andare.

Oltre a Perisic ci sarebbero altri due giocatori in uscita. Uno è Matìas Vecino, anche lui in scadenza di contratto, che piace al Napoli e valutato tra i e gli 8 milioni di euro e finito in fondo alle gerarchie di centrocampo.

L'altro, invece, sarebbe Alexis Sanchez, che potrebbe essere liberato anche a zero pur di liberarsi del suo pesante ingaggio, da oltre 7 milioni a stagione.

In caso di addio di Perisic l'Inter si muoverebbe per anticipare l'arrivo a Milano di Filip Kostic. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi sull'esterno serbo in vista della prossima stagione, ma il suo arrivo potrebbe avvenire anche a gennaio.

L'Eintracht è pronto a lasciarlo andare per un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro, la cifra che i nerazzurri incasserebbero eventualmente dalla partenza di Perisic. In caso contrario, il croato resterebbe a Milano fino a fine stagione, con l'avvicendamento rinviato a giugno.

Milan su Bremer

Il Milan si sta muovendo in entrata in cerca di un rinforzo in difesa dopo il brutto infortunio subito da Kjaer al ginocchio.

I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Gleison Bremer, che piace anche all'Inter. Il centrale sta facendo molto bene con il Torino ma, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023, senza rinnovo i granata potrebbero anche cederlo in caso di buona offerta. La sua valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata notevolmente dall'inserimento nell'affare di Tommaso Pobega, attualmente in prestito al Toro. Maldini non vorrebbe privarsene, ma potrebbe essere "costretto" per convincere il club di Cairo, magari riservandosi un diritto di opzione e di recompra per il futuro.