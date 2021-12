Il Tottenham potrebbe insidiare la Juventus e intensificare i contatti per assicurarsi le prestazioni di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, che sarebbe seguito anche dal Barcellona di Xavi, potrebbe essere una richiesta di Antonio Conte che ha perso per infortunio Christian Romero. Il centrale ex Genoa ha infatti terminato il suo 2021 calcistico e dovrebbe rientrare tra febbraio e marzo. Per questo motivo, gli Spurs potrebbero accelerare e fare un sacrificio già a gennaio per ingaggiare l'ex Ajax che non è sempre un titolare nella difesa di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese spesso preferisce puntare sulla coppia collaudata composta da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. La valutazione di De Ligt sarebbe di oltre 70 milioni di euro anche se il Tottenham sarebbe da tempo anche su Stefan De Vrij. Il difensore dell'Inter ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per i londinesi. Il ragazzo non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il club milanese, che potrebbe anche decidere di cederlo al termine della stagione per mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo prelevato da svincolato quando ha deciso di lasciare la Lazio presieduta da Claudio Lotito. La valutazione dell'ex biancoceleste sarebbe di circa 50 milioni di euro.

Inter e Milan si sfidano per Luiz Felipe

Anche la squadra allenata da Stefano Pioli sarebbe alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio al polpaccio occorso a Simon Kjaer. Il danese sarà operato e potrebbe restare fuori dal rettangolo di gioco per diversi mesi. Il nuovo obiettivo di mercato sarebbe dunque Luiz Felipe della Lazio che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Non ci sarebbero stati discorsi per il rinnovo con il club di Lotito anche se sulle sue tracce, sotto richiesta di Simone Inzaghi, ci sarebbe l'Inter. I nerazzurri lo vorrebbero per puntellare il reparto se dovessero lasciare la Pinetina sia Kolarov che Danilo D'Ambrosio.

Il sogno del Milan sarebbe però anche Nikola MIlenkovic, seguito anche dalla Juve, della Fiorentina.

Il calciatore serbo ha rinnovato con la Fiorentina di Rocco Commisso, che ha inserito nel suo nuovo contratto una clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro. La trattativa non è molto semplice perché il ragazzo è ritenuto centrale nel progetto di Vincenzo Italiano. La liquidità per il Milan potrebbe arrivare però dalla cessione di Samu Castillejo. L'esterno sarebbe ai margini della squadra e potrebbe trasferirsi in Spagna, al Getafe o in Bundesliga, all'Hertha Berlino. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa dieci-quindici milioni di euro.