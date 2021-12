La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. La società bianconera potrebbe alleggerire la rosa per motivi economici ma anche per ricavare una somma utile per gli acquisti. Si cercano un centrocampista ed una punta per migliorare l'impostazione di gioco e per finalizzare le azioni da gol. Si parla molto di un interesse concreto per Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic, il giocatore della Fiorentina potrebbe arrivare nel mercato estivo. A proposito di cessioni ci sono almeno tre giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera.

Il primo nome è quello di Aaron Ramsey, che potrebbe rescindere il suo contratto e approdare all'Everton. Di recente ha parlato anche l'agente sportivo di Arthur Melo Federico Pastorello sottolineando come il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera per raccogliere minutaggio. Allegri lo considera una riserva ma il mondiale in Qatar previsto a dicembre dell'anno nuovo potrebbe portare il giocatore a fare una nuova esperienza professionale.

Arthur Melo è un nazionale brasiliano, per il centrocampista si valuta una possibile cessione in prestito. Se non si dovesse concretizzare, la Juventus potrebbe valutare la partenza anche di Weston McKennie.

Possibili le cessioni di Ramsey e di uno fra Arthur Melo e McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere a gennaio Aaron Ramsey ed uno fra Arthur Melo e Weston McKennie a gennaio. Per il gallese si valuta una rescissione consensuale, il brasiliano potrebbe partire in prestito. Se però non dovesse essere ceduto la Juventus potrebbe considerare anche l'eventualità che sia Weston McKennie a lasciare i bianconeri.

L'americano nelle ultime partite ha giocato titolare insieme a Locatelli ma ha saltato le ultime partite dopo l'infortunio subito contro l'Atalanta. Per Allegri è un giocatore importante perché garantisce equilibrio ed inserimento. Per questo la sua partenza è una possibilità che il tecnico toscano non vorrebbe considerare anche in considerazione del fatto che è uno dei centrocampisti che garantisce gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio. Come dicevamo potrebbe essere Denis Zakaria il rinforzo ideale, considerando che il nazionale svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione. Per questo potrebbe approdare in bianconero per circa 20 milioni di euro. Ha un prezzo di 28 milioni di euro invece la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca, che la società emiliana potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. Per giugno la Juventus potrebbe acquistare il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.