La Juventus nella prima parte della stagione ha avuto diverse problematiche a centrocampo e nel settore avanzato. Tanti giocatori non hanno inciso come ci si aspettava e questo in parte spiega la classifica attuale dei bianconeri, quinti a -4 dal quarto posto e soprattutto a -12 dall'Inter prima in classifica. Anche in difesa alcuni giocatori non hanno reso come ci aspettava. Su tutti Alex Sandro, che sembra oramai non essere più il giocatore che aveva deliziato i tifosi bianconeri appena arrivato nel 2016.

A 30 anni però il brasiliano potrebbe ancora dare molto ma il contratto in scadenza a giugno 2023 starebbe portando la Juventus a valutare una sua cessione.

Inoltre il terzino è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera. Per questo potrebbe concretizzarsi una sua partenza nei prossimi mesi, a gennaio o eventualmente a giugno. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Manchester United ma anche il Real Madrid. Di recente si è parlato di un possibile approdo del brasiliano nella società inglese insieme al centrocampista Adrien Rabiot per Paul Pogba. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano invece di un interesse concreto per Alex Sandro da parte del Real Madrid, che a fine stagione lascerà partire Marcelo, in scadenza di contratto.

Il terzino Alex Sandro potrebbe approdare al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe acquistare Alex Sandro.

Il brasiliano potrebbe approdare nella società spagnola a gennaio o a giugno. Molto dipenderà da Marcelo, se il brasiliano dovesse lasciare il Real già a gennaio, Alex Sandro potrebbe sostituirlo già da inizio dell'anno nuovo. Se invece rimarrà fino alla scadenza del suo contratto, il giocatore della Juventus potrebbe trasferirsi in Spagna a giugno.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro, somma che sarebbe utile per rinforzare la rosa bianconera.

L'eventuale partenza di Alex Sandro garantirebbe un risparmio importante anche sul monte ingaggi. Il brasiliano guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. Nella prima parte della stagione il tecnico Massimiliano Allegri ha preferito Luca Pellegrini al brasiliano in diverse partite di campionato.

A gennaio l'italiano potrebbe essere inserito nella lista dei giocatori per la Champions League e potrebbe diminuire ulteriormente le possibilità del brasiliano di giocare titolare anche nella massima competizione europea.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere non solo Alex Sandro a gennaio ma anche altri giocatori. Fra questi spiccano Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. A proposito dello svedese e dell'americano, si parla di un interesse concreto del Tottenham. Le loro partenze potrebbero garantire una somma totale di circa 60 milioni di euro.