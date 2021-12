La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo problematiche evidenti nel gioco e dal punto di vista realizzativo. Manca qualità nell'impostazione, ma soprattutto stanno arrivando pochi gol dei centrocampisti e delle punte: bianconeri in 15 partite di campionato hanno segnato appena 20 gol.

Per questo è lecito aspettarsi investimenti importanti già a gennaio, senza però spendere molto in cartellini. Uno dei protagonisti del campionato italiano in questo inizio di stagione è il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, che contro il Milan ha disputato un'altra partita importante.

Il giovane già contro la Juventus aveva dimostrato tutte le sue qualità negli inserimenti, segnando il gol del 1-0 per gli emiliani. La società bianconera starebbe valutando il suo acquisto ma cercherà di evitare investimenti in cash. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe offrire il cartellino del centrocampista argentino Matias Soulé, che contro la Salernitana ha disputato il suo primo match con la Juventus entrando nei minuti finali.

Il centrocampista Soulé possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Frattesi

La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Matias Soulé per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari, anche se la società bianconera sarebbe pronta a inserire un diritto di "recompra" del cartellino dell'argentino.

Il classe 2003 è stato recentemente convocato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni ed è considerato il presente e il futuro della nazionale sudamericana. Si è messo in evidenza in questo inizio di stagione nella Juventus under 23 ma anche con la Primavera bianconera nella Youth League. La società piemontese ha fiducia nell'argentino, Allegri lo ha promosso in prima squadra dopo l'infortunio muscolare subito da Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano del possibile scambio fra Soulé e Frattesi non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Pare difficile infatti che la Juventus lasci partire a titolo definitivo l'argentino, una sua eventuale cessione potrebbe essere in prestito. Anche il Sassuolo, almeno per questa stagione, vorrebbe confermare Frattesi ed eventualmente considerare una sua cessione durante il mercato estivo.

La Juventus a gennaio invece potrebbe acquistare un centrocampista di esperienza. Piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per quanto riguarda invece il settore avanzato i preferiti sono la punta del River Plate Julian Alvarez e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.