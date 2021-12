La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni. La società bianconera infatti starebbe valutando la partenza di alcuni centrocampisti che non sarebbero considerati ideali per il progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arhur Melo e Federico Bernardeschi. A questi potrebbe aggiungersi anche Dejan Kulusevski, che ha deluso in questa stagione e mezza alla Juventus. Lo svedese però avrà modo di dimostrare le sue qualità nelle prossime partite considerando l'infortunio muscolare che sta riguardando Federico Chiesa.

Contro la Salernitana ha giocato titolare fornendo anche l'assist per il gol di Dybala.

Se dovesse arrivare un'offerta importante per il centrocampista svedese la Juventus la valuterebbe. Il suo prezzo di mercato è di circa 35 milioni di euro. Kulusevski piace a diverse società inglesi, su tutte l'Everton, il Tottenham e l'Arsenal, che però valuterebbero il suo acquisto solo in caso di prestito. Nelle ultime ore però anche il Siviglia starebbe lavorando a un eventuale acquisto del centrocampista della Juventus. Secondo la stampa spagnola potrebbe presentare un'offerta per un prestito di sei o 18 mesi e obbligo di riscatto per un totale di 35 milioni di euro.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Siviglia potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per Kulusevski di prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023. Una modalità che permetterebbe alla società bianconera di ricavare nelle prossime stagioni i 35 milioni di euro richiesti per il cartellino del centrocampista svedese.

La cessione del giocatore agevolerebbe i rinforzi a gennaio per la Juventus. La società bianconera infatti starebbe valutando l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una punta di qualità. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Kulusevski come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Dusan Vlahovic.

In tal caso la Juventus potrebbe aggiungere circa 35 milioni di euro come somma cash considerando la valutazione di mercato della punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa a gennaio. Abbiamo parlato dell'interesse concreto per Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda invece il centrocampo sono tre i giocatori preferiti dalla società bianconera. Piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Il preferito però sembra essere il nazionale svizzero, che ha esperienza internazionale oltre al fatto che essendo un classe 1996 può rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.