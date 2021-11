La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. La sconfitta per 4 a 0 contro il Chelsea in Champions League dimostra come ci sia bisogno di innesti importanti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Acquisti che potrebbero essere agevolati da alcune cessioni. Si valutano infatti diverse partenze. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski. A questi potrebbe aggiungersi anche Aaron Ramsey, non convocato nelle ultime due partite giocate dalla Juventus. Il centrocampista gallese è attualmente infortunato dopo aver giocato da protagonista in nazionale segnando anche due gol.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare la Juventus già durante il mercato di gennaio. Si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi, fra queste l'Arsenal, il Tottenham e il Newcastle. Difficile però l'approdo nelle prime due, soprattutto perché non sarebbero disposte a pagare i 7 milioni di euro netti a stagione dell'ingaggio del centrocampista. Il Newcastle acquistato di recente da un fondo saudita non avrebbe problemi ad investire su cartellino e ingaggio del gallese.

Il centrocampista Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle a gennaio. La società inglese starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore di esperienza e qualità.

Il gallese potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Si valuta anche una rescissione consensuale, che permetterebbe alla Juventus di non guadagnare dal cartellino ma di risparmiare molto sul monte ingaggi. L'eventuale addio di Ramsey potrebbe portare la Juventus ad acquistare almeno un centrocampista durante il mercato di gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono diversi i giocatori graditi dalla società bianconera. Fra questi spiccano Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti centrocampisti in scadenza di contratto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro alle cessioni. Non solo Ramsey, come già anticipato potrebbero partire anche Rabiot e Kulusevski.

Anche il centrocampista francese come il gallese piace al Newcastle, con la società bianconera che potrebbe guadagnare circa 15 milioni di euro dalla sua partenza. Potrebbero arrivare 40 milioni di euro invece dalla partenza di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese è stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2020 dall'Atalanta. Dal suo approdo in biancoenro non ha inciso come ci aspettava ma è considerato un giocatore importante da diverse società inglesi.