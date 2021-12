La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il mercato di gennaio. Diversi giocatori bianconeri potrebbero partire non solo per motivi tecnici ma anche economici. I principali indiziati a lasciare la società sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, che oltre a non aver inciso come ci si aspettava, pesano molto sul bilancio societario. Il francese e il gallese guadagnano circa 7 milioni di euro netti a stagione, il brasiliano un po' di meno. Considerando però il minutaggio raccolto soprattutto da Ramsey e Arthur Melo la loro partenza sembra essere concreta.

Altri giocatori che nei prossimi mesi potrebbero lasciare la società bianconera sono Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il centrocampista uruguaiano attualmente non avrebbe società interessate al suo acquisto, lo svedese invece piace in Inghilterra. Si parla infatti di un suo possibile approdo al Tottenham, la Juventus lo valuta circa 35 milioni di euro. A parlare del centrocampista è stato anche Fabio Santini, secondo il giornalista sportivo se la società bianconera dovesse cedere Kulusevski potrebbe ingaggiare a giugno la punta del Napoli Lorenzo Insigne in scadenza di contratto a fine stagione.

Insigne potrebbe approdare alla Juve in caso di cessione di Kulusevski

'La Juventus avrebbe rotto gli indugi sull'attuale capitano del Napoli.

Al momento il calciatore non ha raggiunto l'accordo con i partenopei per il rinnovo del contratto, e la Juve sarebbe piombata su di lui'. Queste le dichiarazioni di Fabio Santini in riferimento al possibile interesse della Juventus per la punta del Napoli Lorenzo Insigne. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta di prolungamento di contratto del Napoli e le richieste del giocatore, che vorrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione.

Somma che la società campana non vorrebbe spendere. L'eventuale approdo di Insigne alla Juventus potrebbe concretizzarsi però solo con la cessione di Dejan Kulusevski, che interessa a diverse società inglesi. Fra queste anche il Tottenham, sarebbe il direttore generale Paratici e il tecnico Conte a volere l'acquisto di Kulusevski. E' stato proprio il dirigente emiliano a portarlo alla Juventus nel 2020 quando era direttore sportivo della società bianconera.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "L'acquisto di Insigne dipenderà anche dal destino di Kulusevski, in caso della cessione dello svedese Agnelli punterebbe tutto su Insigne".

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a gennaio un centrocampista ed una punta. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Come punta invece il giocatore gradito sembra essere Dusan Vlahovic.