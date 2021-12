La Juventus è una delle principali delusioni del campionato italiano. Partita ad inizio campionato come una delle favorite alla vittoria finale, i bianconeri attualmente sono distanti otto punti dal quarto posto e ben dodici punti dal primo posto. Una classifica deludente giustificata da un centrocampo con problematiche nell'impostazione di gioco e da un settore avanzato che non riesce a finalizzare le azioni da gol. L'addio di Cristiano Ronaldo sta pesando in maniera evidente anche perché il portoghese ha garantito ogni stagione circa 30 gol. A parlare della Juventus è stato il giornalista Claudio Pea, che non è stato di certo dolce nei confronti dei bianconeri.

Il giornalista ha sottolineato la prestazione a sua detta vergognosa della Juventus contro il Venezia nel secondo tempo.

Pea non ha risparmiato critiche a Dybala e Bernardeschi, sottolineando come la società bianconera non può sostenere un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione per Allegri, soprattutto se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League. In tal caso secondo il giornalista sportivo il tecnico toscano potrebbe essere esonerato a fine stagione.

Il giornalista Pea ha parlato del tecnico Massimiliano Allegri

"Morata sacrificato spalle alla porta. Dybala gioca dieci minuti a partita, se chiede ancora 10 milioni all’anno, meglio se lo vendono". Queste le dichiarazioni di Claudio Pea in riferimento alla Juventus che ha pareggiato 1 a 1 nel match contro il Venezia.

Secondo il giornalista sportivo sono tanti 10 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio di Paulo Dybala, soprattutto in riferimento alle venti partite e quattro gol segnati dall'argentino la scorsa stagione. Pea ha aggiunto che in tanti elogiano le prestazioni di Federico Bernardeschi, ma il centrocampista in questa stagione ha segnato fino ad adesso sono un gol.

In merito ad Allegri e al suo futuro professionale Pea ha rimarcato: "Non è più sicuro che Allegri resti tre anni con un contratto da nove milioni di euro all’anno, che sarebbe da trentasei milioni totali. Non è sostenibile". Secondo il giornalista sportivo Agnelli difficilmente pagherà un ingaggio importante al tecnico toscano se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri acquistando a gennaio un centrocampista e una punta. Investimenti che potrebbero dipendere dalle partenze, a tal riguardo si parla delle possibili cessioni di Aaron Ramsey e Arthur Melo. Per quanto riguarda per il centrocampo piacciono Denis Zakaria e per il settore avanzato Dusan Vlahovic. Difficile arrivare alla punta della Fiorentina, per questo la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Gianluca Scamacca, valutato dal Sassuolo circa 28 milioni di euro.