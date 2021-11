La Juventus sta affrontando settimane difficili dal punto di vista sportivo ma anche societario. Non solo le sconfitte contro Chelsea e Atalanta, i bianconeri devono tener conto del caso plusvalenze e dell'indagine avviata sulla società per alcuni trasferimenti di diversi giocatori nelle ultime stagioni. In questi giorni sono stati ascoltati Cherubini e Arrivabene, potrebbe poi toccare anche ad altri dirigenti bianconeri. Tale notizia ha messo in secondo piano anche la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione. Fino a qualche settimana fa si parlava di un possibile rinnovo contrattuale di Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

Sembra però che sia solo posticipato, infatti il colombiano dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. L'argentino invece fino a giugno 2026. Si parla di un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per la punta, ma le ultime prestazioni hanno aumentato il disappunto di alcuni tifosi bianconeri, che ritengono troppo pesante l'investimento effettuato dalla Juventus per Dybala.

Due vittorie in dieci partite per la Juventus con titolare Dybala

Nelle dieci partite disputate dall'argentino con la Juventus, solo in due i bianconeri sono riusciti ad ottenere una vittoria. Dati che testimoniano le difficoltà della punta che non sta incidendo come ci aspettava.

Gli infortuni muscolari però non hanno aiutato e soprattutto contro Chelsea e Atalanta l'argentino non è sembrato in una forma ottimale. Da qui il disappunto di alcuni sostenitori della Juventus anche perché Paulo Dybala sembra non riuscire a mantenere un rendimento ottimale in questo inizio stagione. La sua miglior prestazione è stata quella contro lo Zenit San Pietroburgo, per il resto non ha inciso come ci aspettava.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante questo, il rinnovo contrattuale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane anche perché l'argentino è considerato un riferimento per il presente e per il futuro non solo dal punto di vista tecnico ma anche commerciale. Paulo è uno degli sportivi più influenti al mondo sui social e questo evidentemente agevola la crescita del brand Juventus.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus è attesa da partite importanti in campionato da qui alla pausa per le festività natalizie. Paulo Dybala avrà modo di dimostrare di meritarsi il rinnovo contrattuale magari cercando di contribuire con dei gol alle vittorie. Dopo il match contro la Salernitana nelle prossime settimane i bianconeri sfideranno Genoa, Malmoe (in Champions League), Venezia, Bologna e Cagliari. A gennaio ci saranno match molto importanti contro il Napoli e l'Inter.