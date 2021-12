La Juventus è attesa da un mese di gennaio molto importante, sia per il calcio giocato che per il mercato. Ad inizio dell'anno nuovo i bianconeri giocheranno match impegnativi in campionato contro Napoli, Roma e Milan. La società dovrà però lavorare anche su acquisti e cessioni per migliorare una rosa che ha dimostrato problematiche evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia supportare il lavoro di Locatelli, oltre a una punta che finalizzi le azioni da gol.

A tal riguardo si parla del possibile approdo alla Juventus di Mauro Icardi.

Ci sarebbe stato di recente un incontro fra il presidente Andrea Agnelli e la moglie e agente sportivo dell'argentino Wanda Nara per discutere della possibilità di un approdo del giocatore in prestito nella società bianconera. La Juventus potrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda invece il centrocampo la società bianconera potrebbe acquistare il giocatore del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria. Ad agevolare il possibile approdo dello svizzero in bianconero l'eventuale cessione di Arthur Melo al Siviglia.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe approdare al Siviglia, Zakaria alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Denis Zakaria a gennaio.

Il centrocampista va in scadenza con il Borussia Monchengladbach a fine stagione e potrebbe quindi lasciare la Germania a prezzo vantaggioso già in inverno. Il suo arrivo però dipende da una cessione a centrocampo per la Juventus.

A tal riguardo la società bianconera potrebbe essere "supportata" dal Siviglia, che vorrebbe Arthur Melo. La società spagnola però non vorrebbe investire sul cartellino ma preferirebbe un prestito, di 6 o di 18 mesi.

In questo modo la società bianconera avrebbe la possibilità di rivalutare un giocatore che a giugno 2020 era stato acquistato nello scambio di mercato che ha portato Pjanic al Barcellona. Il brasiliano era stato registrato sul bilancio societario per 70 milioni di euro più bonus.

L'eventuale partenza di Arthur Melo alleggerirebbe molto anche il monte ingaggi della società bianconera, che così potrebbe sostenere anche l'ingaggio di Denis Zakaria.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Arthur Melo, ma anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Il centrocampista francese ha mercato, piace a diverse società inglesi. I bianconeri potrebbero lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro.

Si valuterebbe invece l'ipotesi di una rescissione consensuale con il gallese.