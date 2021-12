La Juventus ha chiuso il girone d'andata con una vittoria importante contro il Cagliari. Tre punti che permettono ai bianconeri di diminuire la distanza dal Napoli terzo e dall'Atalanta quarta, i campani sono a +5, i bergamaschi a +4. La squadra di Allegri non ha potuto schierare contro i sardi giocatori come Danilo, Chiesa e Dybala per infortunio muscolare. Dovrebbero riprendere ad allenarsi con la rosa bianconera il 30 dicembre e di conseguenza dovrebbero essere pronti per i match di inizio gennaio. Si è parlato molto dell'argentino negli ultimi giorni anche per la situazione contrattuale.

Il giocatore è in scadenza a fine stagione e c'è il rischio che possa lasciare la società bianconera a giugno. L'arrivo di Jorge Antun a Torino nei giorni scorsi ha lasciato pensare ad un possibile imminente prolungamento contrattuale di Dybala, che però non è arrivato e secondo le ultime indiscrezioni di mercato è stato posticipato a gennaio. A parlare dell'argentino è stato anche il giornalista sportivo Claudio Pea, tifoso bianconero, che ha dichiarato che considerando i continui infortuni muscolari dell'argentino, la cessione a gennaio sarebbe ideale.

Il giornalista sportivo Claudio Pea ha parlato di Dybala

''Io amo Dybala ma se quest’anno ha giocato meno dello scorso campionato un motivo ci sarà.

Di questo passo lo venderei, anche a venti-trenta milioni di euro''. Queste le dichiarazioni di Claudio Pea in merito al giocatore argentino della Juventus. Nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni muscolari che non gli hanno permesso di raccogliere molto minutaggio. Per questo una sua eventuale cessione potrebbe essere importante a detta del giornalista sportivo, anche a costo di guadagnare una somma minore rispetto al valore di mercato di Dybala.

Secondo Pea potrebbero bastare 30 milioni di euro, anche perché c'è il rischio di perderlo a parametro zero a fine stagione essendo in scadenza di contratto.

Il possibile mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene prima della partita Juventus-Cagliari hanno suscitato molto clamore mediatico. L'amministratore delegato della società bianconera ha dichiarato che alcuni giocatori sono più legati ai loro agenti sportivi e meno alle società per le quali giocano.

Potrebbe essere un riferimento indiretto al prolungamento di contratto di Paulo Dybala ma anche alle parole di Mino Raiola. L'agente sportivo di Matthijs de Ligt ha dichiarato che il difensore è pronto ad una nuova esperienza professionale a giugno. Dichiarazioni non gradite soprattutto dai tifosi bianconeri, anche perché arrivate con una seconda parte di stagione da giocare. La Juventus ha obiettivi importanti da raggiungere, almeno il quarto posto in campionato e arrivare più avanti possibile in Champions League.