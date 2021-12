La Serbia nelle ultime stagioni sta lanciando diversi giocatori interessanti. Basti pensare a Tadic dell'Ajax o ai fratelli Milinkovic Savic, uno portiere del Torino e l'altro centrocampista della Lazio, o a Dusan Vlahovic, protagonista nella Fiorentina. Altro giocatore che è risultato decisivo per la qualificazione della nazionale serba ai mondiali in Qatar è stato la punta del Fulham Aleksandar Mitrovic, che ha realizzato il gol decisivo in Portogallo eliminando proprio la nazionale di Cristiano Ronaldo. Il classe 1994 si sta confermando anche in questa stagione nel campionato di Serie B inglese con il Fulham.

Fino ad adesso ha segnato 22 gol in altrettante partite di campionato, fornendo anche cinque assist decisivi ai suoi compagni e contribuendo al primo posto del Fulham, attualmente a 45 punti, due in più del Bournemouth. Il giocatore sarebbe considerato cedibile e potrebbe partire anche a prezzo vantaggioso. Si parla di un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo ad una somma minore. Si tratterebbe di un rinforzo ideale perché è una punta brava nella finalizzazione e diverso ai giocatori del settore avanzato bianconero.

Il giocatore Mitrovic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Aleksandar Mitrovic.

La punta del Fulham potrebbe lasciare la società inglese già a gennaio per circa 20 milioni di euro. Una somma importante, anche se il giocatore potrebbe accontentarsi di un ingaggio minore rispetto agli altri avvicinati alla società bianconera. Si parla infatti di un possibile interesse per Pierre Emerick Aubameyang e Anthony Martial, che potrebbero essere ceduti in prestito rispettivamente dall'Arsenal e dal Manchester United ma che hanno uno stipendio importante.

L'eventuale arrivo di Mitrovic potrebbe portare comunque ad un acquisto importante per il settore avanzato durante il Calciomercato estivo.

A tal riguardo il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. Secondo gran parte degli addetti ai lavori il giocatore gradirebbe un approdo alla Juventus.

La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire nei prossimi mesi proprio per il contratto a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe agevolare l'arrivo di una punta cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Si tratta di Ramsey e Arthur Melo, che piacciono a diverse società inglesi. Per quanto riguarda i rinforzi a centrocampo il preferito rimane Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.