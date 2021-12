La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato non solo a gennaio ma anche a giugno. L'aumento di capitale ufficializzato dalla società bianconera servirà a dare stabilità al bilancio d'esercizio, ma potrebbero esserci degli investimenti già ad inizio nuovo anno, magari su giocatori a prezzo vantaggioso o in prestito con diritto di riscatto. Non è un caso si parli di un possibile interesse per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, per Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Il francese potrebbe essere il rinforzo di gennaio per il settore avanzato in prestito fino a fine stagione.

La Juventus vorrebbe posticipare l'acquisto di un giocatore importante come punta a giugno. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che si sta confermando anche in questa stagione con la Fiorentina. A parlare del possibile approdo di Vlahovic alla Juventus è stato l'agente sportivo Furio Valcareggi, che intervistato da Calciomercato.it ha sottolineato che la società bianconera se vuole un giocatore se lo compra. L'agente sportivo ha aggiunto però, che sul giocatore della Fiorentina ci sarebbe l'interesse concreto del Tottenham del tecnico Antonio Conte.

Il giocatore Vlahovic potrebbe approdare alla Juve a giugno

''Vlahovic andrà alla Juventus a fine campionato, sicuro. C’è qualcosa che la Juventus non si può comprare?'' Queste le dichiarazioni di Furio Valcareggi in merito al possibile approdo del giocatore della Fiorentina alla Juventus a fine stagione.

L'agente sportivo ha aggiunto: ''Se John Elkann vuole comprarsi un giocatore se lo compra e alla Juventus manca solo una punta come Vlahovic''. Secondo Valcareggi il giocatore preferisce l'approdo alla Juventus nonostante piaccia a diverse società europee, fra cui anche il Tottenham del tecnico Antonio Conte. Valcareggi ha voluto parlare anche dei tecnici toscani, sottolineando come siano tutti bravi.

In particolar modo ha rimarcato il fatto che Walter Mazzari a sua detta salverà il Cagliari, lo stesso Sarri si sta dimostrando uno dei migliori tecnici europei.

L'agente Furio Valcareggi ha parlato di Spalletti e del suo assistito Zerbin

L'agente sportivo Furio Valcareggi ha voluto parlare anche del tecnico Spalletti aggiungendo: ''Ama Napoli, i risultati arriveranno e saranno importanti''.

Proprio nella società campana il tecnico toscano potrebbe valorizzare uno degli assistiti di Furio Valcareggi, Alessio Zerbin, che sta dimostrando tutte le sue qualità in Serie B con il Frosinone. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Napoli e a ''Spalletti piacciono molto giocatori così'', ha aggiunto.