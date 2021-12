La Juventus è attesa sa un gennaio molto importante per il calcio giocato ma anche per il mercato. I match contro Napoli, Roma e Milan ci diranno molto delle ambizioni dei bianconeri in campionato. Attualmente i giocatori di Allegri sono quinti in classifica, a -4 dal quarto posto ma sopratutto a -12 dall'Inter prima. E proprio la società nerazzurra potrebbe sfidare la Juventus sul mercato a giugno. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta sta lavorando ad alcuni giocatori che vanno in scadenza di contratto che potrebbero migliorare la qualità della rosa nerazzurra.

Fra questi ci sarebbe Paulo Dybala, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la Juventus. A dicembre l'arrivo dell'utente sportivo dell'argentino Jorge Antun sembrava potesse portare al tanto atteso prolungamento contrattuale, che però è stato posticipato. Si parla di problemi burocratici ma più passano i mesi e più il rischio che il giocatore lasci a parametro zero la Juventus diventa più concreto. L'Inter starebbe lavorando ad un sostituto di Alexis Sanchez, che a fine stagione potrebbe lasciare Milano, Marotta potrebbe offrire a Paulo Dybala più o meno l'ingaggio che andrebbe a guadagnare alla Juventus, ovvero circa 10 milioni di euro a stagione.

Il giocatore Dybala potrebbe approdare all'Inter a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter potrebbe ingaggiare Paulo Dybala a fine stagione. L'argentino va in scadenza di contratto a fine stagione e sarebbe un acquisto a parametro zero. La società nerazzurra ha già attinto al mercato dei parametri zero nel recente Calciomercato estivo, ingaggiando l'ex centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu.

Potrebbe acquistare anche Dybala, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la Juventus. Marotta potrebbe offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, più o meno quello che andrebbe a guadagnare alla Juventus con la nuova intesa contrattuale. Gennaio ci dirà molto se l'argentino rimarrà alla Juventus o se invece lascerà a fine stagione la società bianconera.

Molto dipenderà anche dal recupero ottimale della forma di Dybala, che negli ultimi mesi è stato condizionato da diversi infortuni muscolari.

Il mercato della Juventus

Tante società a giugno potrebbero attingere al mercato dei parametri zero. Fra queste ci sarebbe anche la Juventus, che starebbe lavorando a rinforzi importanti in difesa e a centrocampo. Piacciono due giocatori del Chelsea, Antonio Rudiger e Andreas Christensen ma anche il giocatore del Manchester United Paul Pogba. Il francese ha un ingaggio importante da 16 milioni di euro a stagione. Per approdare alla società bianconera dovrebbe accettare una diminuzione importante dell'attuale ingaggio che guadagna nella società inglese.