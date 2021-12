La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. Le ultime notizie di mercato che arrivano dalla stampa spagnola confermano una clamorosa partenza di Alvaro Morata già a gennaio. Il giocatore della Juventus avrebbe raggiunto l'intesa verbale con il tecnico del Barcellona Xavi. Ad agevolare il suo addio sarebbe la volontà della società bianconera di non riscattare il suo cartellino a giugno. Il prezzo di mercato stabilito dall'Atletico Madrid per l'acquisto dello spagnolo è di 35 milioni di euro. Una somma importante per un giocatore che non ha inciso molto nella finalizzazione delle azioni da gol nella prima parte della stagione e che nell'anno nuovo compirà 30 anni.

Tale somma la Juventus potrebbe utilizzarla per l'acquisto di Gianluca Scamacca o di Dusan Vlahovic a giugno. L'eventuale addio di Morata a gennaio potrebbe portare la Juventus ad acquistare in prestito fino a giugno la punta del Barcellona Memphis Depay. I catalani potrebbero offrirlo proprio per Alvaro Morata. Sarebbe un acquisto gradito dal tecnico Massimiliano Allegri, anche perché l'olandese ha dimostrato di essere incisivo in zona gol nella prima parte di stagione al Barcellona.

Il tecnico Allegri vorrebbe l'arrivo di Depay a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal sito Calciomercato.it Allegri gradirebbe l'approdo di Depay dal Barcellona già a gennaio. Se fosse confermato il trasferimento di Morata alla società catalana, il tecnico toscano potrebbe dare il benestare per l'arrivo a gennaio del giocatore olandese.

Si era parlato di un possibile approdo nella società bianconera di Depay già nel recente calciomercato estivo, dopo che il giocatore era andato in scadenza di contratto con il Lione. Alla fine il giocatore ha accettato l'offerta del Barcellona, soprattutto perché c'era come tecnico Roland Koeman. Con l'esonero del tecnico, l'arrivo di Xavi e il recente acquisto da parte del Barcellona di Ferran Torres il giocatore non avrebbe la certezza di giocare titolare nella seconda parte della stagione.

Per questo potrebbe accettare anche di lasciare la società catalana in prestito. Un eventuale riscatto sarebbe valutato a fine stagione da parte della Juventus, che però a giugno potrebbe rinforzare il settore avanzato con uno fra Scamacca e Vlahovic come anticipato ad inizio articolo.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato di un gradimento da parte di Allegri per l'arrivo di Depay non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Del possibile acquisto dell'olandese da parte della Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, per il quale Allegri non vorrebbe l'olandese come sostituto di Morata. Preferirebbe una punta centrale come Gianluca Scamacca, che difficilmente il Sassuolo cederà a gennaio. Se dovesse partire Morata gli acquisti nel settore avanzato potrebbero essere due. Inoltre potrebbe arrivare anche un centrocampista. Molto dipenderà dalle cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sono oltre Morata, Ramsey, Arthur Melo, Dejan Kulusevski e McKennie, che sarebbero seguiti da diverse società inglesi.