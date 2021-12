La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto in giovani di qualità. Merito evidentemente anche dal lancio dell'under 23, che permette ai talenti di maturare esperienza in un campionato importante come quello della Serie C. I giovani cresciuti nel settore giovanile possono fare un ulteriore salto di qualità nella seconda squadra bianconera prima di andare a maturare esperienze professionali in prestito in Serie B o in Serie A. È il caso di giocatori di come Radu Dragusin, Nicolò Fagioli o Filippo Ranocchia, che dopo aver giocato da protagonisti nell'under 23 nel recente calciomercato estivo si sono trasferiti rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Perugia.

In questa stagione nella rosa allenata dal tecnico Lamberto Zauli si stanno mettendo in evidenza tanti giocatori interessanti, alcuni di questi già convocati dal tecnico Massimiliano Allegri. Ci si riferisce a Matias Soulé, a Fabio Miretti e a Koni De Winter. A questi bisogna aggiungere Marco da Graca e Marvey Aké. Il francese nel campionato di Serie C ha disputato fino ad adesso 20 partite segnando 4 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. Arrivato nello scambio di mercato che ha portato Tongya all'Olympique Marsiglia, si tratta di uno dei migliori investimenti della Juventus per il settore giovanile. La sua valutazione di mercato è incrementata a 10 milioni di euro.

Il centrocampista Aké ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Marvey Aké dopo una prima parte di stagione notevole nella Juventus under 23 è attualmente seguito da diverse società di Serie A. La sua crescita è stata evidente risultando decisivo in tanti match del campionato di Serie C.

Potrebbe fare un'esperienza professionale nel massimo campionato italiano, a gennaio o a giugno. La sua valutazione di mercato attuale è di 10 milioni di euro. Un acquisto importante che potrebbe diventare in futuro anche per la prima squadra. Aké è un centrocampista offensivo che gioca sulla fascia e sta dimostrando non solo abilità negli assist ma anche nella realizzazione dei gol.

Cresciuto dell'Olympique Marsiglia, ha fatto parte delle nazionali giovanili della Francia disputando anche un match nell'under 19.

Il francese Aké sta contribuendo al sesto posto in classifica in Serie C della Juventus under 23

Se dovesse continuare a fornire prestazioni importanti potrebbe essere considerato dall'under 21 francese. Molto dipenderà dall'eventuale approdo in un campionato importante, come potrebbe essere la Serie A. Come dicevamo Aké è solo uno dei giovani che si stanno mettendo in evidenza nell'under 23 bianconera, che dopo un inizio difficile in campionato si è portata in zona playoff. Attualmente è sesta in classifica a 16 punti dal primo posto del Sudtirol.