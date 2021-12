La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il mercato di gennaio. Si parla infatti non solo della partenza di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che pesano molto sul monte ingaggi, ma anche di quella di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano dopo l'intervento per la calcificazione ossea è ritornato disponibile a novembre ma dal suo rientro non ha raccolto minutaggio. Allegri lo considera a riserva di Manuel Locatelli, al quale preferisce affiancare giocatori come Bentancur e McKennie. L'agente sportivo del brasiliano Federico Pastorello in una recente intervista ha dichiarato che sta valutano una nuova esperienza professionale per il suo assistito anche perché il centrocampista vorrebbe essere convocato per il mondiale in Qatar in programma a dicembre del 2022.

Di conseguenza potrebbe lasciare la Juventus in prestito già a gennaio. Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto di diverse società italiane per il brasiliano, fra queste Milan e Lazio. Nelle ultime ore anche l'Everton starebbe valutando la possibilità di rinforzare il centrocampo con Arthur Melo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese potrebbe offrire in uno scambio di prestito il terzino Lucas Digne.

Possibile scambio di prestiti fra Arthur Melo e Digne

La Juventus potrebbe concretizzare uno scambio di prestiti nel mercato di gennaio. Arthur Melo potrebbe approdare all'Everton, in bianconero arriverebbe Lucas Digne, terzino che sembra non avere un rapporto professionale ideale con il tecnico degli inglesi Rafa Benitez.

Il francese potrebbe rinforzare la fascia sinistra, anche perché Alex Sandro in questo inizio stagione non sembra il giocatore ammirato al suo arrivo alla Juventus nel 2016. Per il brasiliano si parla di una possibile cessione a gennaio, anche perché Allegri in campionato sta schierando Luca Pellegrini. Per questo Digne potrebbe essere molto utile anche in previsione ottavi di finale di Champions League.

La Juventus giocherà con il Villarreal. La società bianconera è al lavoro anche per l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Molto dipenderà anche dalle cessioni, a tal riguardo si valuta non solo la partenza di Arthur Melo ma anche quelle di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio. Si valuta l'approdo in bianconero di Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione e che ha un prezzo vantaggioso. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che difficilmente arriverà a gennaio. Potrebbe essere Gianluca Scamacca il rinforzo scelto per gennaio: il Sassuolo potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro.