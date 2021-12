La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. L'attuale situazione in campionato potrebbe portare a effettuare investimenti importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Manca qualità nell'impostazione di gioco, ma anche una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore però la Juventus avrebbe individuato nel Paris Saint Germain alcuni giocatori che potrebbero essere ideali per Allegri. Fra questi spicca il centrocampista Julian Draxler, riserva nel Paris Saint Germain e che in questa stagione non sta raccogliendo molto minutaggio.

La società francese potrebbe decidere di cederlo, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Già nel 2014 la Juventus aveva provato ad acquistare il centrocampista tedesco, cresciuto nello Schalke 04. Alla fine però il giocatore decise di rimanere in Germania e approdare al Wolfsburg. Successivamente è arrivato il passaggio al Paris Saint Germain, dove però non ha inciso come ci aspettava. La Juventus potrebbe presentare un'offerta per il giocatore, che migliorerebbe così la qualità del centrocampo bianconero.

Il centrocampista Draxler potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Julian Draxler a gennaio.

Il centrocampista è considerato una riserva nel Paris Saint Germain e potrebbe lasciare la società francese per andare a giocare titolare. Il giocatore è sempre stato un nazionale e rischia evidentemente di non essere convocato per il mondiale se non dovesse essere impiegato come titolare. D'altronde la Germania ha abbondanza a centrocampo.

Un possibile approdo alla Juventus potrebbe essere importante per il giocatore, che avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio. La società bianconera è alla ricerca di giocatori importanti, Draxler potrebbe migliorare l'impostazione di gioco ma anche garantire gol. È molto bravo negli inserimenti.

Il possibile mercato della Juventus

Si parla molto di acquisti da parte della Juventus, ma sarà importante anche alleggerire la rosa. Ci sono diversi giocatori che hanno un ingaggio notevole e che non sarebbero considerati ideali per il presente e per il futuro. Fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto, il francese potrebbe partire per circa 10 milioni di euro. Si parla invece di cessione in prestito per il brasiliano, che è seguito da diverse società. Le loro partenze potrebbero garantire un risparmio importante sul monte ingaggi. Sono tre dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera.