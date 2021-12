La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera dopo un inizio di stagione deludente in campionato potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. La principale esigenza sembra riguardare l'acquisto di una punta, considerando il fatto che in 19 partite i bianconeri hanno realizzato neanche 30 gol. Troppo pochi se consideriamo che la Juventus dovrebbe lottare per i primi posti in classifica. Si è parlato nelle ultime settimane del possibile arrivo già a gennaio di uno fra Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic, protagonisti di una notevole prima parte della stagione rispettivamente con il Sassuolo e con la Fiorentina.

Difficile però che le due società cedano i loro giocatori a gennaio. Inoltre la Juventus potrebbe valutare un loro eventuale acquisto solo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di acquistare un giocatore di maggiore esperienza a prezzo vantaggioso. Fra i giocatori graditi per il settore avanzato c'è sicuramente Luis Muriel, che è considerato una riserva dal tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini. L'arrivo di Boga dal Sassuolo potrebbe diminuire ulteriormente le possibilità di giocare titolare per il colombiano. Per questo potrebbe considerare una cessione alla Juventus.

Il giocatore Muriel potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con la punta dell'Atalanta Luis Muriel. Il colombiano potrebbe lasciare la società bergamasca per raccogliere più minutaggio dopo che nella prima parte della stagione è stato considerato una riserva dal tecnico Gasperini.

A 30 anni potrebbe fare un'esperienza professionale in una società importante e magari andare a guadagnare un ingaggio pesante. Fra quelle interessate ci sarebbero Inter e Juventus, anche in considerazione del fatto che potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. La società bianconera potrebbe provare ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

Sarebbe un rinforzo importante perché supporterebbe giocatori come Morata e Dybala. Il colombiano può giocare sia con lo spagnolo che con l'argentino ma anche fare la seconda punta al fianco di giocatori come Kaio Jorge o Moise Kean.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrocampista a gennaio, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie, tutti giocatori che potrebbero approdare in società inglesi.