Una delle principali delusioni della Juventus in questo inizio di stagione è sicuramente Alex Sandro. Il brasiliano sembra un altro giocatore rispetto al suo arrivo in bianconero, quando era considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Dopo sei stagioni, potrebbe lasciare la società e valutare una nuova esperienza professionale. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe essere il momento giusto per monetizzare dalla vendita del suo cartellino ma soprattutto per risparmiare anche sul monte ingaggi. Il brasiliano è uno dei giocatori della rosa bianconera che guadagna di più, con un contratto da sei milioni di euro a stagione.

In questa stagione non è più considerato un titolare dal tecnico Massimiliano Allegri, che gli ha spesso preferito in campionato Luca Pellegrini. Proprio il terzino italiano a gennaio potrebbe essere iscritto alla lista dei giocatori per la Champions League e questo potrebbe significare per Alex Sandro un ruolo da riserva per anche nella massima competizione europea. La Juventus potrebbe cedere il brasiliano a gennaio o a giugno. Come sostituto potrebbe arrivare il terzino del Paris Saint Germain, Leowyn Kurzawa, che era stato vicino all'approdo alla società bianconera qualche mese fa, prima del prolungamento di contratto con la società francese.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe essere ceduto dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio o a giugno. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo del terzino al Manchester United come contropartita tecnica per l'acquisto di Paul Pogba, ma anche di un suo possibile trasferimento al Real Madrid come sostituto di Marcelo.

In quest'ultimo caso, la cessione si concretizzerebbe a giugno, quando l'attuale terzino del Real andrà in scadenza di contratto. Secondo la stampa spagnola, Alex Sandro potrebbe approdare in Spagna per circa 15 milioni di euro.

Il terzino Kurzawa potrebbe sostituire Alex Sandro

Il sostituto del brasiliano alla Juventus potrebbe essere Leowyn Kurzawa che, dopo aver prolungato il contratto con il Paris Saint Germain, non ha raccolto molto minutaggio e, in caso di offerta della Juventus, potrebbe considerare un approdo nella società bianconera.

Arriverebbe a prezzo vantaggioso e come alternativa a Luca Pellegrini, che nella prima parte della stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante per la Juventus. Oltre ad Alex Sandro, la società bianconera potrebbe cedere altri giocatori:iI principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Weston McKennie.