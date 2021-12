La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La società bianconera valuta diverse cessioni importanti. Fra i principali indiziati a lasciare i bianconeri ci sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda invece gli investimenti si valutano soprattutto rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione.

Come punta invece i preferiti sembrano essere Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. Si valuta però anche qualche acquisto a prezzo vantaggioso, magari degli investimenti in prestito con la possibilità di pagamento dilazionata in diverse stagioni. Questa modalità di acquisto la Juventus l'ha utilizzata molto nelle ultime stagioni, ad esempio con Federico Chiesa, Moise Kean e Manuel Locatelli. Secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando l'acquisto in prestito di uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Ci si riferisce al centrocampista Eduardo Camavinga, ex Rennes e acquistato dal Real nel recente Calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista Camavinga potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare in prestito dal Real Madrid Eduardo Camavinga. Il 19enne sta raccogliendo poco minutaggio nella società spagnola e in previsione mondiali in Qatar con la nazionale francese deve giocare titolare.

Per questo potrebbe valutare una cessione in prestito a gennaio. La società bianconera potrebbe acquistarlo anche se preferirebbe l'inserimento di un diritto di riscatto del suo cartellino. Il prezzo di mercato del francese è di circa 50 milioni di euro, cifra evidentemente giustificata dalle qualità del giocatore. Sarebbe un centrocampista ideale da schierare insieme a Locatelli nel 4-2-3-1 di Allegri, in quanto garantirebbe equilibrio, quantità ma anche inserimenti.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire importanti cessioni a gennaio. Rabiot e Ramsey piacciono al Newcastle, Arthur Melo ad alcune società inglesi. Per quanto riguarda invece Bernardeschi, si parla di un interesse concreto del Milan. Anche Kulusevski ha mercato, con la società bianconera che lo valuta circa 40 milioni di euro. Ci si attende però anche un investimento importante per il settore avanzato. Il preferito rimane la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.