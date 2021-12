La Juventus in questo inizio di stagione ha messo in evidenza problematiche evidenti nel gioco e nei risultati. Il tecnico Massimiliano Allegri sembrava avesse trovato un'idea di gioco efficace con il 4-2-3-1 ma l'infortunio di Dybala non ha sicuramente agevolato i miglioramenti dei bianconeri. Dopo le vittorie contro la Salernitana e il Genoa la Juventus ha rimediato un deludente pareggio contro il Venezia e cercherà di finire nei migliori dei modi il mese di dicembre. A gennaio è attesa da match importanti in campionato contro il Napoli, la Roma e il Milan.

Saranno settimane importanti anche per il mercato, con la società bianconera che potrebbe cedere diversi giocatori. I principali indiziati a fare una nuova esperienza professionale sono Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta per migliorare impostazione di gioco e per concretizzare le azioni da gol. 23 gol in 17 partite sono pochi per una squadra che lotta per i primi posti. Per il centrocampo piacerebbero diversi giocatori, fra questi secondo la stampa spagnola ci sarebbe anche Frenkie de Jong. Il giocatore olandese sta vivendo una stagione difficile con il Barcellona, uscito recentemente dalla Champions League e lontano dai primi posti in campionato.

Potrebbe lasciare la società catalana nei prossimi mesi per circa 75 milioni di euro.

Il centrocampista de Jong potrebbe lasciare il Barcellona, ci sarebbe l'interesse della Juve

In una recente intervista il papà di Frenkie de Jong ha dichiarato che il Barcellona potrebbe agevolare la cessione del centrocampista considerando la situazione economica non ideale della società catalana.

Difficile però che possa concretizzarsi a gennaio. Per giugno invece ci sono almeno cinque società interessate al centrocampista, lo ha confermato il papà di de Jong. Fra queste ci sarebbe anche la Juventus, che cerca un giocatore che possa migliorare la qualità del centrocampo. La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro.

Il suo approdo potrebbe concretizzarsi con qualche cessione importante da parte della società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di rinforzare la rosa ma dovrà considerare anche le cessioni. Se dovessero partire giocatori come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, la società bianconera avrebbe più possibilità di investimento. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per il centrocampista Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe essere Gianluca Scamacca il rinforzo ideale. La società bianconera potrebbe acquistarlo dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro.