La Juventus, a gennaio, potrebbe effettuare cessioni importanti non solo per il bilancio societario ma anche per agevolare gli investimenti. Servono rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato, considerando le problematiche nell'impostazione e dal punto di vista realizzativo riscontrate dai bianconeri. Si parla di un interesse concreto per Axel Witlsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. A proposito di cessioni, a gennaio e a giugno potrebbero esserci diverse partenze. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Lo svedese è uno dei giocatori che sembra avere più mercato.

Sarebbe seguito da diverse società inglesi, fra queste spicca l'Arsenal. A rivelare l'interesse dei londinesi per il centrocampista è stato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, secondo il quale potrebbe esserci un'offerta per il giocatore. La Juventus, però, non è disposta a cederlo in prestito se non con la certezza di riscatto garantito. La società bianconera lo valuta circa 40 milioni di euro, somma che potrebbe ritornare utile per l'acquisto di una punta di qualità.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe approdare all'Arsenal a gennaio

Secondo il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, l'Arsenal vorrebbe Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese sarebbe considerato cedibile dalla Juventus soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da circa 40 milioni di euro.

L'eventuale addio dello svedese garantirebbe una somma importante che potrebbe servire all'acquisto di una punta. A tal riguardo, il preferito rimane Vlahovic, anche se la Fiorentina lo valuta circa 70 milioni di euro. L'alternativa è Julian Alvarez, che potrebbe lasciare il River Plate per circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Il mese di dicembre potrebbe essere molto importante per i giocatori che in questo inizio di stagione hanno raccolto poco minutaggio. Fra questi c'è anche Dejan Kulusevski, che potrebbe sfruttare l'assenza di Chiesa per un infortunio muscolare e mettersi in evidenza. Già contro la Salernitana, da trequartista del 4-2-3-1, ha disputato una partita importante, fornendo anche l'assist decisivo per il gol del 1 a 0 di Paulo Dybala.

La Juventus spera che possa dare un grande contributo non solo nelle vittorie ma anche per attirare eventuali acquirenti.

Altro giocatore che potrebbe partire a gennaio è Adrien Rabiot, che piace al Newcastle. La società inglese potrebbe acquistare anche Aaron Ramsey. Per quanto riguarda Bentancur, ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid, Arthur Melo potrebbe essere ceduto in prestito, anche perché il suo cartellino ha un prezzo importante.