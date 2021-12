L'Inter si sta muovendo sul fronte mercato sia in vista di gennaio, sia in prospettiva futura, per la prossima stagione. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di rinforzi sulla fascia, anche se Denzel Dumfries nelle ultime settimane sembra essersi finalmente sbloccato. Non è escluso, però, che possa arrivare un innesto a destra, magari con lo spostamento di Matteo Darmian a sinistra, dove ha giocato spesso l'anno scorso. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Manuel Lazzari, che alla Lazio non sembra essersi ambientato nel nuovo scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

Chi potrebbe attuare una piccola rivoluzione sul mercato di gennaio, però, è il Torino, su indicazione di Ivan Juric.

Inter su Lazzari

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sugli esterni visto che al termine di questa stagione è probabile l'addio di Ivan Perisic, in scadenza di contratto, mentre Matteo Darmian non è più giovanissimo, essendo un classe 1989. Sono stati fatti tanti nomi sull'out mancino, ma non è da escludere che la società nerazzurra possa rinforzarsi a destra, soprattutto se dovesse esserci qualche occasione di mercato.

Occasione che potrebbe arrivare dalla Capitale, visto che in casa Lazio c'è un giocatore scontento che Simone Inzaghi conosce benissimo, Manuel Lazzari. L'esterno non sembra essersi adattato benissimo nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri che, giocando con una difesa a quattro, lo alterna con Marusic.

Nonostante ciò, ha comunque raccolto quattordici presenze in campionato, con una rete all'attivo, pur non partendo sempre da titolare. Inter e Lazio potrebbero discuterne nelle prossime settimane, ma non è escluso che si possa anticipare il suo approdo a Milano già a gennaio. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma i due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari, con il club meneghino che sarebbe intenzionato a proporre il cartellino di uno tra Matìas Vecino (se l'affare si dovesse fare a gennaio) e Roberto Gagliardini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tre addii al Torino

Non solo Inter e Lazio, visto che anche il Torino potrebbe essere protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I granata sono pronti ad una piccola rivoluzione a gennaio, con Ivan Juric che avrebbe dato il placet per tre addii. Il primo è quello di Simone Verdi, che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e ha raccolto solamente tre spezzoni di gara in campionato, con una rete all'attivo, e per lui non è escluso un ritorno al Bologna.

In uscita anche Simone Zaza, chiuso in attacco da Sanabria e Belotti, nonostante i continui problemi fisici del Gallo. Il terzo calciatore in uscita è Rincon, che piace a Cagliari e Genoa, ai margini del progetto avendo caratteristiche non rientrano nei piani dell'allenatore granata.