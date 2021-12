La Juventus è attesa da settimane importanti sia per il calcio giocato che per il mercato. A gennaio i bianconeri giocheranno contro Napoli, Roma e Milan in campionato. La società cercherà di supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri per rinforzare la rosa. Molto dipenderà dall'eventuali cessioni che potrebbero concretizzarsi. Si valutano le partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, tutti giocatori non considerati titolari da Allegri e che hanno un ingaggio importante. Le loro partenze potrebbero garantire soprattutto un risparmio sul monte ingaggi e non tanto una somma importante dai loro cartellini.

Il gallese potrebbe rescindere il contratto, sul francese ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi. Possibile prestito per Arthur Melo, che ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro.

La Juventus starebbe lavorando ad un rinforzo per il centrocampo ma anche per il settore avanzato. A tal riguardo potrebbe approdare nella società bianconera Joao Felix, considerato una riserva nell'Atletico Madrid. Il portoghese potrebbe arrivare già a gennaio se la Juventus dovesse concretizzare le cessioni o eventualmente a giugno. Ad agevolare il suo approdo potrebbe essere l'agente sportivo Jorge Mendes, che ha mantenuto ottimi rapporti professionali con la Juventus dopo l'addio di Cristiano Ronaldo nel recente Calciomercato estivo.

Il portoghese Joao Felix potrebbe approdare alla Juventus a gennaio o a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Joao Felix. Il portoghese potrebbe essere l'acquisto principale dei prossimi mesi. Potrebbe approdare alla Juve a gennaio ma solo se si dovessero concretizzare alcune cessioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se non sarà così la società bianconera potrebbe cercare di investire sul portoghese a giugno. La Juventus ha ottimi rapporti professionali con Jorge Mendes, agente sportivo del giocatore, ma anche con l'Atletico Madrid. Basti pensare all'acquisto di Alvaro Morata, arrivato proprio dalla società spagnola a giugno 2020 in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Joao Felix è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic che difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio. La società bianconera potrebbe cercare di acquistarlo a giugno, con il giocatore che potrebbe avere un prezzo minore rispetto a quello attuale. Vlahovic va in scadenza di contratto a giugno 2023 e a fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza del contratto con la società toscana. A gennaio potrebbe arrivare il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, che potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni di euro la società emiliana.