La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. La società bianconera dopo un inizio di stagione deludente potrebbe supportare il lavoro di Massimiliano Allegri acquistando un centrocampista ed una punta. Investimenti che potrebbero arrivare soprattutto se dovessero partire alcuni dei giornali considerati riserve. Fra questi spiccano Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il brasiliano ha affidato la gestione dei diritti sportivi ad un nuovo agente sportivo, Federico Pastorello che recentemente ha dichiarato che sta lavorando per cedere il centrocampista per dargli la possibilità di giocare titolare.

Il brasiliano è un nazionale ma per poter essere convocato per il mondiale in Qatar a dicembre dell'anno nuovo sarà necessario trovare una società in cui raccogliere minutaggio.

Pastorello ha parlato anche di Bernardeschi, sottolineando come ci sia possibilità di dialogo per un prolungamento contrattuale. Il centrocampista va in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe sottoscrivere la nuova intesa contrattuale a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il direttore sportivo del Barcellona avrebbe incontrato Pastorello proprio per discutere del possibile approdo del centrocampista italiano a parametro zero nella società catalana a giugno.

Il giocatore va in scadenza anche se potrebbe esserci un incontro a gennaio per parlare del prolungamento di contratto del giocatore. La Juventus potrebbe offrire un contratto di diverse stagioni ad un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna, circa 4 milioni di euro a stagione. In questa stagione Bernardeschi sta raccogliendo molto minutaggio con Allegri e fino ad adesso è stato decisivo in alcune partite fornendo quattro assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe ufficializzare importanti prolungamenti contrattuali. Sia Juan Cuadrado che Paulo Dybala dovrebbero sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera, a gennaio potrebbe toccare a Bernardeschi. Potrebbero invece lasciare a parametro zero la Juventus a fine stagione Perin e De Sciglio, anche loro in scadenza di contratto. Per quanto riguarda gli acquisti di gennaio, si valutano diversi giocatori, Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.