La Juventus in questo inizio di stagione ha deluso le aspettative dei principali addetti ai lavori e sopratutto dei tifosi bianconeri. La classifica dice sesto posto in campionato e distanza di otto punti dal quarto e di dodici punti dal primo. Sarà necessario migliorare i risultati ma anche rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo e nel settore avanzato. La società bianconera potrebbe supportare il lavoro di Massimiliano Allegri un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una punta che sappia finalizzare le azioni da gol.

Si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Se la Juventus non dovesse qualificarsi per la Champions League a fine stagione potrebbe esserci qualche cessione importante. Uno dei giocatori più graditi sul mercato è Federico Chiesa, attualmente in prestito dalla Fiorentina alla Juventus con obbligo di riscatto a determinati condizioni. Una di queste è proprio il raggiungimento del quarto posto da parte dei bianconeri. Le altre due condizioni sono che Chiesa segni almeno dieci gol o fornisca altrettanti assist in questa stagione. Dell'argomento ne ha parlato anche il giornalista sportivo Mario Sconcerti, che ha sottolineato che ad oggi il centrocampista è più un giocatore della Fiorentina che della Juventus.

Il giornalista sportivo Sconcerti ha parlato di Chiesa

"Ad oggi Chiesa è più un giocatore della Fiorentina che della Juventus". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento al centrocampista in prestito alla società bianconera. La Juve vanta un obbligo di riscatto se dovesse raggiungere almeno il quarto posto o se il giocatore dovesse realizzare dieci gol o dieci assist in questa stagione.

Attualmente però tutte queste condizioni sono difficili da raggiungere perché la Juventus è distante otto punti dal quarto posto. Inoltre Chiesa ha segnato un solo gol e fornito tre assist. Salterà per un infortunio muscolare i match contro il Bologna e Cagliari e rientrerà a gennaio.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che la Juventus può riscattarlo, se lo vuole, anche se non dovessero essere raggiunte le condizioni poste.

A tal riguardo dopo aver pagato 10 milioni di euro per il prestito, a giugno dovrebbe investire ulteriori 40 milioni più altri 7 milioni di bonus. Sconcerti ha dichiarato: "Quale sia il bonus più facile da raggiungere non saprei, e un'intesa sarà trovata".

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa a gennaio acquistando un centrocampista ed una punta. A tal riguardo, come già anticipato potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il settore avanzato piace il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro. Per giugno invece il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, con la Juventus che potrebbe presentare un'offerta importante alla Fiorentina per l'acquisto del giocatore.