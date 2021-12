La Juventus nelle prossime settimane potrebbe affidarsi al mercato per risolvere le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. Sembra mancare qualità al centrocampo, oltre al fatto che i bianconeri sono stati poco incisivi nel concretizzare le azioni da gol: 23 gol in 17 partite sono troppo pochi per una squadra che lotta per i primi posti. Per questo dal mercato potrebbe arrivare una punta che possa finalizzare. Sono tanti i nomi che piacciono alla società bianconera per il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina difficilmente cederà a gennaio, pertanto potrebbe diventare l'acquisto principale della Juventus del Calciomercato estivo.

Altro elemento che piace è Mauro Icardi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe incontrato l'agente sportivo e moglie dell'argentino Wanda Nara per discutere dell'eventuale approdo del giocatore in prestito con diritto di riscatto alla società bianconera.

Secondo la stampa spagnola però la Juventus starebbe lavorando ad un altro rinforzo come punta. Si tratta di Gianluca Scamacca, il giocatore del Sassuolo sarebbe il preferito da Allegri per il suo 4-2-3-1.

Il giocatore Gianluca Scamacca potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe puntare a gennaio sul giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca. Sarebbe lui il preferito del tecnico Massimiliano Allegri, che cerca una punta fisica e di qualità e che garantisca gol.

Il nazionale italiano in questo inizio di stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante. Ha segnato gol decisivi sia contro il Milan che contro il Napoli. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe accontentare il tecnico toscano, magari provando a ingaggiare Scamacca in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Sassuolo però difficilmente accetterà un diritto di riscatto, come peraltro nella trattativa di mercato che ha portato Manuel Locatelli alla Juventus nel recente calciomercato estivo. Potrebbe quindi definirsi una modalità di pagamento simile a quella usata per il centrocampista, ossia con una dilazione della somma da pagare in diverse stagioni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrocampista nel mercato di gennaio. Molto dipenderà dalle cessione che riuscirà ad effettuare. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo. Con la loro eventuale partenza la società bianconera avrebbe maggior disponibilità economica per acquistare un centrocampista in quanto alleggerirebbe il monte ingaggi. Il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Monechengladbach.