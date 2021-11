La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diversi acquisti. Si valutano rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. L'inizio di stagione per i bianconeri non è stato positivo nel gioco e nei risultati. Ottimo il cammino in Champions League, con quattro vittorie in altrettante partite, ma in campionato la distanza da Milan e Napoli primi in classifica è di 13 punti. Potrebbe arrivare un giocatore d'esperienza per il centrocampo mentre per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore però la stampa spagnola parla di un interesse concreto della Juventus per il giocatore del Real Madrid Marco Asensio.

Lo spagnolo è considerato una riserva dal tecnico Carlo Ancelotti e il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolarne la partenza già a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e il Real potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto. Sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società, fra queste l'Arsenal. La società spagnola cercherà di monetizzare nei prossimi mesi anche per agevolare un investimento importante nel settore avanzato. Fra i giocatori seguiti dal Real ci sarebbero Mbappé e Haaland.

Asensio possibile acquisto della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Marco Asensio del Real Madrid già a gennaio.

Lo spagnolo sarebbe un giocatore gradito dal tecnico Massimiliano Allegri, che lo schiererebbe in un eventuale tridente offensivo oppure come trequartista di fascia nel 4-2-3-1. Un eventuale arrivo nella società bianconera potrebbe concretizzarsi se il Real decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Asensio però attualmente non sarebbe il primo nome per rinforzare il settore avanzato anche perché i bianconeri starebbero lavorando all'acquisto di una punta di qualità.

Dusan Vlahovic è il preferito, l'alternativa sarebbe Julian Alvarez, punta del River Plate. Si parla di una possibile offerta da 15 milioni di euro più 10 di bonus per l'argentino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche in tema cessioni. Si valutano in particolare modo tre possibili partenze già a gennaio. In questo modo la società bianconera sarebbe agevolata negli investimenti.

Potrebbero partire Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il francese piace al Newcastle, dalla sua partenza potrebbero arrivare 15 milioni di euro. Possibile rescissione per il gallese mentre per lo svedese si parla di un interesse concreto del Barcellona e dell'Arsenal. La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro.