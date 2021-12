La Juventus, in questo mercato di gennaio, proverà a prendere una prima punta. Infatti, il reparto offensivo, nella prima parte di stagione, ha segnato poco e questo è un problema per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe individuato il profilo ideale per rinforzare il suo attacco ovvero Gianluca Scamacca. Per Massimiliano Allegri il nome scelto sarebbe quello del bomber classe ‘99 e non ci sarebbe nessuna alternativa. Dunque o si arriverà Scamacca o non arriverà nessuno.

Tanta concorrenza per Scamacca

Tanta concorrenza per Scamacca

Le strade da perseguire sono due: o una soluzione low cost con un prestito per sei mesi oppure un investimento su un giovane di prospettiva. Proprio in questo senso la soluzione migliore sarebbe quella che porta a Gianluca Scamacca. Il bomber classe 99 piace moltissimo a Massimiliano Allegri che aveva già fatto il suo nome dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Ma su Gianluca Scamacca ci sarebbe la concorrenza di Milan e Inter. Il giocatore romano piacerebbe anche alla Fiorentina, ma il club viola difficilmente risolverà la questione Vlahovic nel mese di gennaio. Perciò la società toscana almeno per questa sessione di mercato non dovrebbe essere una concorrente per Scamacca. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se davvero la Juventus riuscirà ad accontentare il suo allenatore.

Si lavora anche alle uscite

La Juventus, in questo mese di gennaio, non penserà solo a rinforzare l'attacco ma penserà anche alle cessioni. Il nome in cima alla lista delle uscite è quello di Aaron Ramsey. Il gallese non gioca da mesi e le uniche presenze le ha fatte registrare in nazionale. Adesso, la Juventus ha come priorità cercare una sistemazione a Ramsey.

Questo consentirebbe al club bianconero di risparmiare il lauto stipendio del gallese. In uscita potrebbe esserci anche Arthur che vorrebbe giocare con maggiore continuità. Il brasiliano potrebbe partire in prestito. Ma attenzione anche alle sorprese perché di fronte ad offerte importanti profili come Dejan Kulusevski e Daniele Rugani potrebbero lasciare Torino.

Al momento, questi due giocatori non farebbero parte della lista dei partenti ma se dovessero arrivare proposte irrinunciabili, la Juventus non direbbe di no. Eventuali offerte importante per Kulusevski o Rugani potrebbero consentire ai bianconeri di ottenere un bel tesoretto da investire magari proprio per rinforzare il reparto d'attacco. Adesso, manca ancora qualche giorno al mercato di gennaio ma la Juventus sta già studiando le su strategie per rinforzare la rosa.