La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. Si valutano diverse cessioni, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Se dovessero arrivare offerte importanti, per un prestito o a titolo definitivo, la Juve potrebbe considerarle. In questo modo avrebbe la possibilità di acquistare un centrocampista ed una punta. A tal riguardo si valutano diversi giocatori che potrebbero migliorare la rosa bianconera. Fra questi spiccano Dennis Zakaria e Gianluca Scamacca.

Il nazione svizzero arriverebbe a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Il giocatore del Sassuolo potrebbe approdare in bianconero in prestito con diritto di riscatto. Difficile però che la società emiliana lo lasci partire a gennaio, per questo la Juventus starebbe lavorando su altri giocatori per il settore avanzato. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto per Arkadius Milik, già vicino al trasferimento alla Juventus la scorsa stagione. Alla fine però il giocatore rimase al Napoli per approdare a gennaio 2021 all'Olympique Marsiglia. Il giocatore lascerebbe volentieri la società francese per approdare alla Juventus.

Il giocatore Milik potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare la punta dell'Olympique Marsiglia Arkadius Milik. Il giocatore gradirebbe all'approdo nella società bianconera anche perché avrebbe la possibilità di giocare in un campionato che conosce molto bene e di disputare in caso di inserimento nella lista dei giocatori la Champions League.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus potrebbe chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. In questo modo si riserverebbe la possibilità di investire sul suo cartellino a fine stagione. A giugno però la società bianconera vorrebbe rinforzare il settore avanzato con un giocatore giovane e di qualità. I preferiti sembrano essere Scamacca e Vlahovic.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Milik andrebbe a supportare le altre punte della Juventus, ovvero Morata, Dybala, Kaio Jorge e Moise Kean. Di questi però nessuno sembra avere la certezza di giocare nella società bianconera la prossima stagione. Soprattutto Morata, che è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid fino a fine stagione. La società bianconera vanta un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. Somma importante che la Juventus difficilmente spenderà, a meno che lo spagnolo disputi una grande seconda parte della stagione.

La società bianconera come dicevamo potrebbe fare un grande acquisto nel settore avanzato: il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che ha una prezzo di mercato importante.