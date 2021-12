La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. Il centrocampo bianconero potrebbe avere diverse novità a gennaio, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società ma altri che arriverebbero a migliorare la rosa. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Negli ultimi giorni ha suscitato molto clamore mediatico l'intervista che ha visto protagonista l'agente sportivo del brasiliano Federico Pastorello, che ha dichiarato che la cessione del suo assistito è una possibilità concreta a gennaio.

La Juventus potrebbe cederlo in prestito, anche perché sembra difficile trovare una società possa acquistarlo pagando circa 35 milioni di euro. Per il brasiliano si parla di un interesse concreto di società inglesi e spagnoli. Nelle ultime ore però anche il Paris Saint Germain starebbe lavorando al suo acquisto in prestito.

La Juventus potrebbe agevolare il suo approdo in Francia soprattutto se dovesse essere scambiato con uno fra la punta Mauro Icardi e il centrocampista Leandro Paredes. Entrambi gli argentini sono giocatori che piacciono a Massimiliano Allegri, la punta potrebbe risolvere i problemi realizzativi dei bianconeri in questo inizio di stagione. In 17 partite la Juventus ha segnato solo 23 gol.

Paredes supporterebbe Locatelli nel migliore dei modi a centrocampo.

Il centrocampista Arthur potrebbe approdare al Psg in scambio con uno fra Icardi e Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Arthur Melo in prestito al Paris Saint Germain a gennaio in uno scambio dei mercato che porterebbe nella società bianconera uno fra Mauro Icardi e Leandro Paredes.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal riguardo negli ultimi giorni ci sarebbe stato un incontro fra il presidente Andrea Agnelli e l'agente sportivo e moglie della punta argentina Wanda Nara per discutere di un eventuale approdo di Icardi alla Juventus in prestito a gennaio. Riguardo Paredes si parla oramai da diverse stagioni di un suo possibile arrivo nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche su altri giocatori che potrebbero rinforzare la rosa a gennaio. Il preferito a centrocampo è Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno e proprio per questo acquistabile a prezzo vantaggioso. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Costa poco di più Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. Altro nome che piace alla società bianconera è Dusan Vlahovic, che la Fiorentina non vorrebbe cedere a gennaio. Potrebbe essere acquistato nel Calciomercato estivo.