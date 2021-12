La Juventus, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di voler investire molto in giovani di qualità. Il lancio dell'under 23 bianconera ne è la dimostrazione. Il progetto sportivo, iniziato diverse stagioni fa dall'attuale direttore sportivo Federico Cherubini, sta portando risultati importanti. Basti pensare alla crescita evidente di giocatori come Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che dopo aver giocato nella seconda squadra bianconera sono approdati in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza. In questa stagione hanno già fatto parte della prima squadra De Winter, Miretti e Soulé. Soprattutto l'argentino ha dimostrato di essere un giocatore importante ed è già stato convocato nella nazionale argentina.

La Juventus, anche nei prossimi mesi, investirà su altri giovani talenti. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista classe 2004 Marko Brkljaca . Il talento croato sta dimostrando all'Hajduk Spalato di essere un giocatore dalle qualità importanti ed ha già giocato due partite nel campionato croato. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2022 ma la società croata vorrebbe confermarlo per qualche altra stagione prima di considerare una sua cessione.

Il centrocampista Brkljaca potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juve starebbe valutando l'acquisto del centrocampista classe 2004 Marko Brkljaca. Il croato è uno dei giovani di qualità del calcio europeo e sarebbe seguito non solo dalla società bianconera ma anche da altre europee.

Il suo contratto scade a fine stagione ma l'Hajduk vorrebbe prolungargli l'intesa contrattuale. La società croata vorrebbe aspettare prima di considerare la cessione anche perché, se dovesse confermare la sua crescita tecnica, potrebbe essere venduto ad un prezzo di mercato importante. Brkljaca ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Croazia, attualmente gioca nell'under 19, con la quale da disputato la sua prima partita a febbraio 2021.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fino ad ora, ha giocato con l'under 19 sette partite segnando anche un gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire in giovani nei prossimi mesi per rinforzare non solo il settore giovanile ma anche la prima squadra. A tal riguardo, si parla di un interesse concreto per due classe 2000 ed un classe 1999. Piace Dusan Vlahovic della Fiorentina, che potrebbe arrivare nella società bianconera durante il Calciomercato estivo.

Altro giocatore gradito è Julian Alvarez del River Plate, valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina. A gennaio potrebbe arrivare Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto.