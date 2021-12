La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo problematiche evidenti nel gioco e nell'impostazione di gioco. Nelle ultime partire il gioco sembra essere migliorato anche grazie al 4-2-3-1 deciso dal tecnico Massimiliano Allegri. Diverse le azioni da gol costruite ma i bianconeri segnano poche reti. I vari Dybala, Kaio Jorge, Kean, Chiesa e Morata non sono riusciti a garantire quei gol necessari per migliorare l'attuale classifica. I bianconeri sono distanti otto punti dal quarto posto. In 17 partite hanno realizzato 23 gol, troppi pochi per una squadra che lotta per i primi posti in classifica.

Per questo potrebbe arrivare un acquisto importante nel settore avanzato a gennaio, soprattutto se ci dovesse essere qualche cessione pesante. Si parla delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski e Arthur Melo.

A questi potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata, almeno secondo la stampa spagnola. il giocatore in questo inizio di stagione è stato molto criticato per i pochi gol realizzati. Ci sono però diversi estimatori dello spagnolo, fra questi il tecnico della Roma José Mourinho. Il portoghese potrebbe cercare di acquistare Morata già a gennaio offrendo all'Atletico Madrid proprietaria del cartellino del giocatore un prestito con diritto di riscatto in estate.

Lo spagnolo Morata potrebbe approdare alla Roma a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il tecnico della Roma José avrebbe chiesto alla sua società l'acquisto di Alvaro Morata. La punta spagnola piace molto al portoghese, i due hanno lavorato insieme al Real Madrid. Si parla di una possibile offerta per un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere accettata dall'Atletico Madrid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche perché la società spagnola vorrebbe monetizzare dalla cessione di Morata e considerando le problematiche di questo inizio stagione alla Juve, lo spagnolo potrebbe rilanciarsi alla Roma. La società bianconera potrebbe non riscattare il cartellino dello spagnolo a fine stagione così da investire i 35 milioni di euro necessari per l'acquisto di Morata per una punta più giovane.

Il mercato della Juventus

Si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic, che sta dimostrando alla Fiorentina di essere un giocatore importante. Sembra però difficile che la Juventus possa lasciar partire Morata a gennaio, a maggior ragione se lo spagnolo dovesse approdare alla Roma. La squadra di Mourinho è in lotta con la Juventus per un posto nelle competizioni europee. La società bianconera è al lavoro per acquistare una punta a gennaio. Potrebbe essere Gianluca Scamacca il rinforzo per il settore avanzato. Il giocatore potrebbe lasciare il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a gennaio.