La Juventus, nelle ultime stagioni, ha iniziato il nuovo progetto sportivo dell'under 23 che piano piano sta portando soddisfazioni importanti. Basti pensare che nella scorsa stagione si sono messi in evidenza giocatori come Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che nel recente Calciomercato estivo si sono trasferiti in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza. Potrebbe esserci lo stesso cammino professionale anche per i tanti giovani che in questa stagione stanno raccogliendo molti elogi nel campionato di Serie C.

Su tutti, Matias Soulé, che contro il Lecco ha segnato il suo primo gol con la Juventus under 23 in campionato. L'argentino è stato addirittura convocato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni, a testimonianza di come sia tenuto molto in considerazione l'ex Velez. Nella vittoria contro il Lecco per 1 a 0, ha brillato anche il talento del difensore centrale classe 2001 Diego Stramaccioni, ex Perugia e Vis Pesaro. Il giovane è stato uno dei migliori in campo per la Juventus, contenendo le offensive della squadra lombarda. Le recenti prestazioni del giovane non sono passate inosservate al commissario tecnico della nazionale italiana under 20 Alberto Bollini.

Il difensore Stramaccioni convocato da Bollini nell'Italia under 20

Il difensore della Juventus under 23 Diego Stramaccioni è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale italiana under 20 Alberto Bollini per i due impegni della rappresentativa nel Torneo 8 Nazioni. Una chiamata evidentemente meritata per il giovane classe 2001, che la Juventus ha acquistato dalla Vis Pesaro nel recente calciomercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa stagione, fino ad ora, ha disputato sette partite nel campionato di Serie C. In una recente intervista, Stramaccioni non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per la convocazione nell'under 20, sottolineando come è stata inaspettata. Ha voluto dedicarla alla sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto.

I giovani della Juventus under 23

La Juventus under 23 in questo inizio di stagione nel campionato di Serie C ha ottenuto risultati contrastanti. Di certo, la vittoria contro il Lecco per 1 a 0 ha dato un po' di serenità ai giovani del tecnico Lamberto Zauli. Abbiamo parlato dell'importanza di giocatori come Matias Soulé e Diego Stramaccioni, ma la seconda squadra bianconera è ricca di talento. Basti pensare al centrocampista Miretti. A questi bisogna aggiungere la punta Marco Da Graca, protagonista nel 2020-2021 nella Primavera bianconera, e il francese Marley Aké, arrivato dall'Olympique Marsiglia la scorsa stagione.