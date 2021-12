Il pareggio rimediato contro il Venezia in campionato ha confermato le problematiche della Juventus. Manca infatti un centrocampista bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco e soprattutto un giocatore che garantisca gol: 23 rete segnate in 17 partite di campionato sono troppo poche per una squadra che deve lottare per i primi posti della classifica, mentre attualmente il quarto posto è distante otto punti. Sarà necessario per la Juve migliorare le prestazioni ed essere più incisivi in zona gol se vorrà arrivare in Champions League.

Per questo la società bianconera potrebbe tesserare un centrocampista e una punta.

A tal riguardo piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Per il settore avanzato il preferito rimane Dusan Vlahovic: è però difficile arrivare a gennaio alla punta della Fiorentina, per questo la Juventus starebbe valutando altre punte. Fra queste ci sarebbe anche il giocatore dell'Atletico Madrid Angel Correa. L'argentino è un titolare in questa stagione, in 15 partite in campionato ha segnato quattro gol fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. Su Correa ci sarebbe l'interesse di diverse società, fra cui anche Milan e Napoli.

Correa idea per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare a gennaio la punta dell'Atletico Madrid Angel Correa.

Protagonista di un inizio di stagione importante con la società spagnola, potrebbe essere ceduto in caso di offerta congrua.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società italiane, fra cui Juventus e Milan. Correa sarebbe il giocatore ideale per il 4-2-3-1 perché può giocare non solo come punta ma anche come trequartista.

In questa stagione sta dimostrando anche di saper segnare. Non solo quattro gol in campionato, ma anche uno in Champions League. Simeone lo sta schierando titolare, segnale evidente della fiducia nei confronti dell'argentino. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro e il suo contratto va in scadenza a giugno 2024.

Il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni lo ha convocato nelle partite di qualificazione ai mondiali di novembre.

Il resto del mercato della Juventus

In casa Juventus circolano anche altri nomi per il settore avanzato. Ad esempio Gianluca Scamacca potrebbe essere il rinforzo giusto di gennaio, anche perché il Sassuolo potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione di mercato è di circa 28 milioni di euro e potrebbe "accontentarsi" di un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.