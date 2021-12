L'intervista prima di Venezia-Juventus che ha visto protagonista il vice presidente bianconero Pavel Nedved, è stata importante per capire la strategia di mercato della Juventus per il mercato di gennaio. Secondo il dirigente bianconero, bisognerà valorizzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, lasciando intendere che non ci saranno investimenti clamorosi se non giustificati da alcune cessioni importanti. Si parla infatti delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, che porterebbero la società bianconera a risparmiare molto sul monte ingaggi.

Ci si attende una Juventus protagonista sul mercato in estate, quando la situazione economica sarà sicuramente migliore rispetto a quella attuale. A tal riguardo, potrebbero arrivare rinforzi in tutti i settori. Si valuta l'acquisto di un centrocampista di qualità, di una punta che possa garantire gol ma anche di difensori. Secondo la stampa spagnola, però, la Juventus potrebbe decidere di acquistare anche un portiere. Si parla infatti della possibile cessione di Szczesny a fine stagione. Al suo posto, sempre secondo la stampa spagnola, la Juventus potrebbe acquistare il portiere del Barcellona, Ter Stegen.

Il portiere Ter Stegen potrebbe approdare alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare in estate il portiere del Barcellona, Ter Stegen.

Il giocatore tedesco, dopo diverse stagioni nella società catalana, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. La sua valutazione di mercato nelle ultime stagioni è diminuita molto, anche per i risultati deludenti raggiunti dal Barcellona. Rimane, però, uno dei migliori portiere del calcio europeo e potrebbe lasciare la società catalana per circa 55 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Somma che potrebbe arrivare per gran parte dalla cessione di Szczesny, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le principali esigenze della Juventus, però, rimangono quelle di rinforzare centrocampo e settore avanzato nei prossimi mesi. Si valuta infatti l'acquisto di Denis Zakaria, mentre per il settore avanzato il preferito rimane Dusan Vlahovic.

La punta della Fiorentina potrebbe essere l'acquisto principale della Juventus per l'estate. La società toscana non vorrebbe cederlo a gennaio, anche in considerazione dell'attuale classifica. I toscani sono quinti, a -6 dal quarto posto del Napoli e a -7 dal terzo posto dell'Atalanta. Su Vlahovic ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche di alcune società inglesi. L'alternativa alla punta della Fiorentina per la Juventus potrebbe essere il giocatore del River Plate, Julian Alvarez.