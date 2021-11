La Juventus, in questo inizio di stagione, ha avuto un rendimento discutibile. Se infatti in Champions League sono arrivate quattro vittorie su altrettante partite, in campionato la situazione è evidentemente non ideale. I bianconeri sono distanti 13 punti da Milan e Napoli primi. Sarà quindi importante cercare di recuperare lpunti già nei mesi di novembre e dicembre, per poi rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Nelle prime 16 partite disputate fra campionato e Champions League, sono sei i giocatori più utilizzati dal tecnico Massimiliano Allegri.

Ci si riferisce a Bonucci, Szczesny, De Ligt, Alex Sandro, Danilo e Locatelli. Il più presente è il difensore italiano, con un minutaggio di 1254, segue Szczesny (1170 minuti), Danilo (1159 minuti), Locatelli (1122 minuti), Alex Sandro (1119) e De Ligt (1018).

La punta Morata è stato impiegata per 900 minuti dal tecnico Allegri

Sotto i mille minuti troviamo Alvaro Morata, condizionato evidentemente da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare diverse partite. Lo spagnolo ha giocato 900 minuti, molto di più rispetto a Kaio Jorge che è stato impiegato per soli 41 minuti, condizionato da un infortunio muscolare nel mese di settembre, così come Arthur Melo, che è recentemente rientrato dopo aver recuperato da un intervento per una calcificazione ossea.

Anche Dybala è stato frenato da problemi muscolari in questo inizio di stagione. Gestione invece per Giorgio Chiellini, con Allegri che ha cercato di evitare infortuni anche in considerazione delle ultime stagioni del difensore. Incrementerà il minutaggio nelle prossime partite Weston McKennie, che il tecnico toscano ha impiegato molto prima della pausa per le nazionali.

L'americano sembra essere cresciuto molto sia nel garantire equilibrio che nel supportare il gioco offensivo bianconero. Non è un caso che abbia segnato contro Sassuolo e Verona e che sia stato uno dei migliori in campo in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo e nel match di campionato contro la Fiorentina.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus sarà impegnata in diverse partite prima della pausa per le festività natalizie. Allegri cercherà però di dare rilevanza soprattutto al campionato, considerando che la distanza in classifica da Milan e Napoli. Per questo in Champions League, nelle ultime due partite rimaste del girone, potrebbe far giocare chi ha raccolto meno minutaggio in questo inizio di stagione. Daniele Rugani, Arthur Melo e Moise Kean sono i giocatori che potrebbero quindi essere schierati soprattutto nella massima competizione europea.