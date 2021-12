La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni. La società bianconera vuole infatti alleggerire la rosa non solo per diminuire il monte ingaggi ma anche per monetizzare e poter investire nell'acquisto di un centrocampista e di una punta. Fra i principali indiziati a lasciare la Juve ci sarebbero Adrien Rabiot, Arhur Melo, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey.

Proprio il gallese nelle due stagioni e mezza in bianconero non ha mai inciso come ci aspettava, anche a causa dei tanti infortuni muscolari che ha subito. Il suo ingaggio è di circa 7 milioni di euro a stagione e un suo eventuale addio sarebbe molto importante per il bilancio societario.

Si è recentemente parlato di un interesse concreto del Newcastle, ma nelle ultime ore la società bianconera starebbe valutando la possibilità di offrirlo all'Arsenal come possibile contropartita tecnica per ingaggiare alla punta Alexandre Lacazette. Sarebbe uno "scambio" di mercato alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Il francese è in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione.

Il centrocampista Ramsey potrebbe approdare all'Arsenal per l'acquisto di Lacazette

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe quindi offrire il cartellino di Aaron Ramsey per l'acquisto di Alexandre Lacazette. Per il gallese sarebbe un ritorno all'Arsenal, società che lo ha lanciato nel calcio che conta e dalla quale è approdato in bianconero nell'estate 2019.

La società inglese potrebbe accettare lo scambio di mercato, anche in considerazione del fatto che Lacazette va in scadenza di contratto a fine stagione. La possibilità che lasci la società a parametro zero è concreta, per questo un'eventuale scambio di mercato sarebbe utile. La Juventus è invece alla ricerca di una punta di esperienza che possa supportare i vari Morata, Dybala e Kean. L'eventuale arrivo di Lacazette potrebbe portare anche alla cessione in prestito di Kaio Jorge, che sarebbe seguito da Sassuolo, Sampdoria e Udinese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrocampista a gennaio. Fra i giocatori seguiti diversi sarebbero in scadenza di contratto a fine stagione. Su tutti spiccano Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, i quali potrebbero lasciare a parametro zero a giugno rispettivamente il Borussia Dortmund, il Borussia Monchengladbach e l'Olympique Marsiglia. Il preferito sembra essere il nazionale svizzero: la società tedesca potrebbe cederlo a gennaio per circa 20 milioni di euro per non perderlo a titolo gratuito in estate.