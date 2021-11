La Juventus, a gennaio, potrebbe effettuare diverse cessioni. La società bianconera vuole infatti alleggerire la rosa dal punto di vista dei monte ingaggi e, successivamente, rinforzarla nei ruoli che necessitano di innesti. A tal riguardo, si parla della possibile rescissione del contratto di Aaron Ramsey, che si definirebbe in maniera consensuale. Il centrocampista gallese nelle due stagioni e mezza nella Juventus non ha inciso come ci si aspettava e la Juventus lo lascerebbe partire anche senza guadagnarci dalla cessione del cartellino. D'altronde, il suo ingaggio è di circa 7 milioni di euro a stagione, fin troppo pesante considerando il poco minutaggio raccolto anche in questo inizio stagione.

Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio è Adrien Rabiot, anche lui deludente nella sua esperienza professionale a Torino. Il francese guadagna come il gallese, circa 7 milioni di euro a stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe contattato il Real Madrid per valutare la volontà della società spagnola di voler investire su Rabiot. Si era infatti parlato, nel recente Calciomercato estivo, di un interesse concreto del Real per il francese, con Ancelotti che è un estimatore avendolo allenato nella sua precedente esperienza professionale al Paris Saint Germain.

Il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi al Real ma solo a parametro zero

La Juventus vorrebbe cedere Adrien Rabiot a gennaio e avrebbe contattato il Real per valutare un'eventuale disponibilità a trattare il suo acquisto. La società spagnola avrebbe confermato l'interesse nei confronti del centrocampista francese ma non nell'acquisto del cartellino.

La società bianconera lo valuta circa 20 milioni di euro. Il Real Madrid potrebbe investire sul francese nel caso in cui dovesse rescindere consensualmente il contratto con la Juventus. Tale possibilità sembra poco concreta anche perché Rabiot ha dimostrato di avere richieste nel recente calciomercato estivo. Per questo, Allegri potrebbe provare a valorizzarlo in questi mesi, così che la Juventus possa guadagnare una somma importante da una sua eventuale partenza.

Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

In caso di cessione di uno fra Ramsey e Rabiot o di entrambi, la Juventus potrebbe regalarsi almeno un acquisto a centrocampo durante il mercato di gennaio . A questo proposito, si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, giocatore del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a fine stagione. Sul nazionale svizzero ci sarebbe l'interesse concreto anche della Roma, che avrebbe provato ad acquistarlo durante lo scorso calciomercato estivo.