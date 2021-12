La Juventus è al lavoro in queste settimane per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe alleggerire la rosa effettuando alcune cessioni importanti. Ci sono almeno cinque giocatori che sarebbero considerati cedibili anche se difficilmente lasceranno tutti la società bianconera già a gennaio. Ci si riferisce ad Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Di questi il giocatore che ha maggiori possibilità di un addio ad inizio del nuovo anno è il centrocampista gallese. Nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League Juventus-Malmoe il tecnico Massimiliano Allegri ha dichiarato che il gallese non sarà a disponibile non facendo diretto riferimento a infortuni muscolari.

Il gallese non sembrerebbe più parte del progetto sportivo bianconero. Si era parlato di una sua possibile rescissione del suo contratto ma il centrocampista vorrebbe un indennizzo che la società non vorrebbe concedergli. Secondo la stampa spagnola però a gennaio potrebbe essere il Newcastle a presentare un'offerta alla Juventus per il cartellino del centrocampista gallese.

Il centrocampista Ramsey potrebbe approdare al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey al Newcastle a gennaio. La società inglese acquistata di recente da un fondo saudita ha grandi disponibilità economica e vorrebbe rinforzare la rosa con giocatori di esperienza.

Fra i graditi ci sarebbe anche il centrocampista gallese, che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione alla Juventus. Il Newcastle non avrebbe problemi a garantirgli un ingaggio importante e potrebbe offrire alla società bianconera circa dieci milioni di euro per il cartellino di Aaron Ramsey. L'eventuale cessione del gallese permetterebbe alla Juventus non solo di alleggerire il monte ingaggi ma anche di guadagnare una somma da utilizzare per il mercato di gennaio.

A tal riguardo la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista di esperienza e di una punta brava dal punto di vista realizzativo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista di esperienza e dal prezzo vantaggioso. Il preferito sembra essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Piace anche Denis Zakaria, che potrebbe arrivare a parametro zero a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato il rinforzo gradito sembra essere il giocatore Dusan Vlahovic, che però ha una valutazione di mercato importante.