La Juventus è al lavoro in questi giorni per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma soprattutto di una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. In 19 partite di campionato, i bianconeri hanno segnato neanche 30 gol, venti in meno rispetto all'Inter prima in classifica. Per questo si parla del possibile arrivo di Gianluca Scamacca e di quello di Dusan Vlahovic. Giocatori che però, difficilmente approderanno alla società bianconera a gennaio. Il Sassuolo ha già ceduto Boga all'Atalanta e dovrebbe confermare almeno fino a fine stagione l'italiano.

Lo stesso vale per la punta della Fiorentina, con i toscani che vogliono qualificarsi alle competizioni europee e hanno bisogno del giocatore. Nelle ultime ore, però, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore che fino a qualche settimana fa era stato avvicinato con decisione alla società bianconera.

Si tratta di Anthony Martial, per il quale si è parlato in questi giorni di un trasferimento al Siviglia, anche se la società spagnola non avrebbe finora trovato l'intesa economica con il Manchester United. Gli inglesi non sarebbero disposti a concederlo in prestito gratuito e, soprattutto, non vorrebbero pagargli metà ingaggio. Per questo, la Juventus sarebbe ritornata fra le possibili destinazioni del francese.

Possibile scambio di prestiti fra Kulusevski e Martial

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Anthony Martial a gennaio in uno scambio di prestiti. Il francese approderebbe nella società bianconera in cambio del centrocampista Dejan Kulusevski, che non ha raccolto molto minutaggio nella prima parte della stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo svedese potrebbe essere un rinforzo ideale per il 4-2-3-1 di Rangnick, che cerca giocatori di qualità che sappiano dare un contributo anche difensivamente. Uno scambio di mercato che sarebbe utile sia al Manchester United che alla Juventus. I bianconeri cercano una punta che possa migliorare il settore avanzato bianconero.

Il francese può giocare punta centrale a supporto di Morata e Dybala ma anche come trequartista in un 4-2-3-1 offensivo. Arriverebbe a titolo gratuito, considerando che sarebbe uno scambio di prestiti.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe sostenere solo l'ingaggio importante del francese, anche se solo per sei mesi. Anche perché i bianconeri a giugno potrebbero acquistare, come già anticipato prima. uno fra Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di un centrocampista. Piace Dennis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. L'arrivo dello svizzero potrebbe concretizzarsi se dovessero partire Ramsey e Arthur Melo. Entrambi porrebbero lasciare la società bianconera in prestito fino a giugno.