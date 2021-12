Il calciomercato degli ultimi anni ha visto il Milan protagonista, con i rossoneri impegnati in un percorso di rinascita al fine di tornare ai vertici del calcio mondiale. Questa sessione di Calciomercato potrebbe riservare ancora gioie al popolo rossonero, visto che la dirigenza sembrerebbe essere intenzionata a cogliere le occasioni che si presenteranno. In tal senso, un'occasione sarebbe rappresentata dall'attaccante del Real Madrid, Asensio, il quale, specialmente dopo il quasi certo arrivo di Mbappe, difficilmente troverà spazio nell'undici titolare di Carlo Ancelotti.

Per la difesa, invece, l'occasione potrebbe essere rappresentata dall'acquisto di Luiz Felipe a parametro zero.

Calciomercato Milan, interessante la pista che porta ad Asensio

Il futuro dell'attaccante del Real Madrid Marco Asensio è incerto, viste le voci secondo cui Kylian Mbappe si trasferirà presto nella capitale spagnola e, secondo quanto riportano le ultime voci, il Milan sarebbe pronto a presentare un'offerta. Asensio sarebbe dovuto partire in estate, ma il nazionale spagnolo ha deciso di restare, mettendo a segno sei gol in 19 presenze tra Liga e Champions League. L'arrivo di Mbappe potrebbe complicare le cose, anche se Asensio ha riconquistato la fiducia di Carlo Ancelotti. Per questo, non è da escludere che parta a fine stagione, quando Mbappe dovrebbe passare al Real a titolo gratuito dal PSG.

Il Milan è in testa alla corsa per il 25enne e crede di poter completare l'operazione dopo aver già acquistato Brahim Díaz e Theo Hernández dai Los Blancos. Sembrerebbe che i rossoneri siano disposti a sborsare fino a 35 milioni di euro per ingaggiarlo, visto che per un nuovo attaccante è stato stanziato un grosso budget per alzare la qualità del reparto, ma resta da vedere se il Real lo lascerà andare per questa cifra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Calciomercato Milan, Luiz Felipe potrebbe arrivare a parametro zero

Il rinnovo di Luiz Felipe - il cui contratto scade a giugno - non si è ancora concretizzato e le trattative tra il giocatore e la Lazio non stanno andando molto avanti. Ci sono discussioni che coinvolgono il difensore brasiliano e il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ma non c'è stato nessun accordo.

Secondo le ultime informazioni, i biancocelesti avrebbero offerto una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro netti a stagione per prolungare il suo contratto mentre il 24enne Felipe chiede 2,5 milioni o addirittura 3 milioni di euro, vista la scadenza imminente. Tra un mese potrà firmare un pre-contratto con un altro club fuori dall'Italia, ma in vista di giugno Milan e Inter sono sulle sue tracce, allettate dalla possibilità di non dover pagare il trasferimento.