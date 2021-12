La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Sarà un gennaio impegnativo per la società bianconera, che potrebbe effettuare diverse cessioni che agevolerebbero i tanti attesi acquisti a centrocampo e nel settore avanzato. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e, soprattutto, una punta brava a finalizzare le azioni da gol. Allegri avrebbe avallato due cessioni importanti: quelle dei centrocampisti Aaron Ramsey e Arthur Melo. Entrambi potrebbero lasciare la società bianconera in prestito.

Per il gallese si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi. Il brasiliano, invece, piace al Paris Saint Germain. Cessioni che alleggerirebbero, anche se solo in maniera temporanea, il monte ingaggi. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un'altra possibile partenza, quella di Adrien Rabiot. Il francese, in due stagioni e mezza in bianconero, non ha inciso come ci si aspettava. Il tecnico Massimiliano Allegri, però, avrebbe fiducia del centrocampista e non è un caso che abbia giocato diverse partite da titolare nella prima parte della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il toscano avrebbe chiesto la permanenza del francese almeno fino a giugno. Successivamente, si valuterà un'eventuale cessione o un prolungamento di contratto, anche perché Rabiot va in scadenza a giugno 2023.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto la permanenza di Adrien Rabiot. Si era parlato nelle ultime settimane di una possibile cessione del francese a gennaio. Allegri avrebbe chiesto la conferma in quanto lo ritiene un giocatore importante per il centrocampo bianconero.

Il tecnico toscano si aspetta molto di più, soprattutto nel suo supportare il settore avanzato. Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi, fra queste il Manchester United e il Chelsea. Dovrebbe però rimanere almeno fino a giugno e successivamente la società bianconera valuterà l'eventuale partenza o il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare, a gennaio, centrocampo e settore avanzato. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Dennis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Come punta, il preferito sembra essere Gianluca Scamacca, che però difficilmente il Sassuolo cederà a gennaio, soprattutto dopo la partenza di Boga, trasferitosi all'Atalanta. Lo stesso vale per la Fiorentina, che potrebbe lasciar partire Vlahovic solo a giugno.