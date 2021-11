La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel 2022. Ci si attende infatti un mercato di gennaio importante da parte della società bianconera, sia nelle cessioni che negli acquisti. Si parla infatti di partenze pesanti come quelle di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski ma anche di arrivi che potrebbero incrementare la qualità della rosa bianconera. A tal riguardo possibile l'investimento su un centrocampista di esperienza e qualità. Axel Witsel e Denis Zakaria sono i nomi seguiti dalla società bianconera, per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic con Darwin Nunez e Julian Alvarez possibili alternative.

La Juventus però al lavoro anche per la prossima stagione e dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Paul Pogba del Manchester United e Alessio Romagnoli del Milan, entrambi gestiti da Mino Raiola.

Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Andreas Christensen, difensore danese del Chelsea che sta giocando molto in questa stagione. In una recente intervista il giocatore ha sottolineato che in questo momento sta pensando solo a giocare e a divertirsi e non al contratto in scadenza.

Il difensore Christensen possibile acquisto a parametro zero la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe ingaggiare il difensore Andreas Christensen la prossima stagione.

Il danese potrebbe essere l'alternativa a Romagnoli nel caso in cui il difensore italiano dovesse decidere di prolungare con il Milan. Il classe 1996 è considerato un titolare da Tuchel, che lo schiera come centrale di destra della difesa a tre. Si tratterebbe quindi di un acquisto importante da parte della Juventus, per le qualità tecniche ma anche perché è un giocatore giovane.

Il prossimo anno compirà 26 anni e alla lunga potrebbe sostituire i vari Bonucci e Chiellini. La Juventus potrebbe investire su un difensore la prossima stagione anche perché si parla di una possibile cessione di De Ligt. L'olandese potrebbe sostituire proprio Christensen al Chelsea.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare una punta.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic ma la società bianconera starebbe valutando anche alternative alla punta della Fiorentina. Fra queste spicca il giocatore del Benfica Darwin Nunez, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato di Vlahovic ovvero circa 60 milioni di euro. L'alternativa ai due potrebbe essere Julian Alvarez, giocatore del River Plate in scadenza a dicembre 2022 e valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.