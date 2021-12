La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Si valutano diverse cessioni oltre al fatto che potrebbero arrivare un centrocampista di esperienza e una punta di qualità. A proposito di partenza, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che fra il mercato di gennaio e quello estivo potrebbero dedicarsi a una nuova esperienza professionale. Il centrocampista svedese in particolar modo piace a diverse società spagnole e a quelle inglesi, con la Juventus che potrebbe ricavare circa 40 milioni di euro dalla sua partenza.

L'eventuale cessione dello svedese potrebbe agevolare l'arrivo in bianconero la prossima stagione della punta del Napoli Lorenzo Insigne. A dichiararlo il giornalista sportivo Enrico Camelio, secondo il quale il giocatore del Napoli piace molto anche alla Juventus. Un eventuale ingaggio a parametro zero sarebbe sostenibile della società bianconera, che non avrebbe problemi a garantire circa 5 milioni di euro a stagione al giocatore. Questa sarebbe la richiesta d'ingaggio fatta dal giocatore al Napoli. La società campana però non vorrebbe spendere tale somma per lo stipendio di Insigne. Per questo potrebbe concretizzarsi una sua partenza a fine stagione.

La punta Insigne potrebbe approdare a parametro zero alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche la Juventus fra le società interessate all'ingaggio di Lorenzo Insigne. La punta va in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione e arriverebbe a parametro zero. Ci sarebbe però l'interesse concreto anche dell'Inter, che nel recente Calciomercato estivo ha ingaggiato a titolo gratuito Hakan Calhanoglu dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che sembra essere quella di voler rimanere al Napoli. C'è però distanza fra richieste del giocatore e offerta della società campana, di conseguenza potrebbe concretizzarsi una sua partenza a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametro zero la prossima stagione.

Si parla infatti non solo di un interesse anche per Alessio Romagnoli e Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan. Piace inoltre il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il problema è l'ingaggio che attualmente guadagna il francese, circa 16 milioni di euro a stagione. Dovrebbe quindi accettare un'offerta minore per poter approdare la prossima stagione nella società bianconera.