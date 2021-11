La Juventus la prossima stagione potrebbe investire in maniera decisa sul mercato. Molto dipenderà però dalle cessioni che riuscirà ad effettuare nei prossimi mesi. L'obiettivo è alleggerire la rosa e allo stesso tempo diminuire il monte ingaggi, appesantito da ingaggi come quello di Ramsey e Rabiot che guadagnano ciascuno 7 milioni di euro a stagione. A questi potrebbero aggiungersi giocatori come il centrocampista Dejan Kulusevski, il difensore Matthijs de Ligt oltre a quelli in scadenza di contratto a fine stagione come Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

La società bianconera sta lavorando anche agli acquisti e già a gennaio potrebbe investire su un centrocampista di esperienza e su una punta di qualità. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione, e Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda invece la prossima stagione la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Si parla infatti di un interesse concreto per il centrocampista Paul Pogba, che potrebbe risolvere i problemi di qualità della mediana bianconera.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi al parametro zero alla Juve la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il centrocampista Paul Pogba potrebbe non rinnovare il contratto con il Manchester United.

Il francese è in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione a attualmente non ci sarebbero i presupposti per un'intesa contrattuale. Il Manchester United sembrerebbe voler perdere a parametro zero il francese, che di certo non avrebbe problemi a trovare società interessate ad ingaggiarlo. Paris Saint Germain e Real Madrid potrebbero provare ad acquistarlo ma ci sarebbe anche la Juventus sul centrocampista francese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di certo per trasferirsi nella Juventus Paul Pogba dovrebbe accettare un ingaggio minore rispetto a quello attuale con il Manchester United. Il centrocampista guadagna circa 16 milioni di euro a stagione. La Juventus potrebbe offrigliene circa 12 milioni di euro a stagione per diverse stagioni, utilizzando il Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

A proposito di acquisti, come abbiamo già anticipato ad inizio articolo potrebbe arrivare già a gennaio la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. La società bianconera potrebbe offrire circa 50 milioni di euro pagabili in diverse stagioni più una contropartita tecnica gradita alla società toscana. Potrebbe essere inserito un giocatore della Juventus under 23.